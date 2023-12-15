Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP PM kararıyla yeniden İBB Başkan adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

Saraçhane'deki ziyaret, saat 14.00'te gerçekleşecek.

CHP Parti Meclisi (PM), dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığını onaylamıştı.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının Mustafa Bozbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı da Ahmet Akın olarak belirlenmişti.