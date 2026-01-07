Giriş / Abone Ol
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nu bugün saat 11:00'de ziyaret edecek.

Siyaset
  • 07.01.2026 09:35
  • Giriş: 07.01.2026 09:35
  • Güncelleme: 07.01.2026 09:43
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek.

Özgür Özel'in saat 11:00'de Silivri'de olması bekleniyor.

Ziyaretin ardından Özel, Beykoz'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu, en son 24 Aralık 2025'te ziyaret etmişti. Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Özel, açıklama yapmadan buradan ayrılmıştı.

