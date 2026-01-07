Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nu bugün saat 11:00'de ziyaret edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek.
Özgür Özel'in saat 11:00'de Silivri'de olması bekleniyor.
Ziyaretin ardından Özel, Beykoz'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu, en son 24 Aralık 2025'te ziyaret etmişti. Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Özel, açıklama yapmadan buradan ayrılmıştı.