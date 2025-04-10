Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na Silivri Cezaevi'nde (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) ziyaret gerçekleştiriyor.

Özgür Özel, bugün saat 10.00 sıralarında Silivri Cezaevi'ne geldi.

CHP lideri Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme gerçekleştiriyor.

Özel, belediye başkanlarını da görmeyi planlıyor.

İLK GÖRÜŞME 25 MART'TA YAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Mart'ta Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.

Cezaevindeki ilk ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, "19 Mart sivil darbe girişimi, yine milletin iradesiyle darbecilerin karşısına sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir" demişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME 30 MART'TAYDI

Özgür Özel'in İmamoğlu'na ikinci ziyareti 30 Mart'ta gerçekleştirildi.

Özel, buradaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ülke genelindeki protestolarda darp edilerek gözaltına alınan ve kötü muameleye maruz kalan gençleri hatırlatarak "Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Bunun hesabını ben soracağım" demişti.