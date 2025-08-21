Giriş / Abone Ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

Güncel
  21.08.2025 10:17
  Giriş: 21.08.2025 10:17
  Güncelleme: 21.08.2025 10:26
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret ediyor.

Özel'in, 5 aydır Silivir Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu saat 11.00 sularında ziyret etmesi planlanıyor.

Özel'in, cezaevinde bulunan diğer siyasi tutuklularla da görüşmesi bekleniyor.

