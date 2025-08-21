Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret ediyor.
Özel'in, 5 aydır Silivir Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu saat 11.00 sularında ziyret etmesi planlanıyor.
Özel'in, cezaevinde bulunan diğer siyasi tutuklularla da görüşmesi bekleniyor.