Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık 6 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

Özel'in, görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.

Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kaydına eşlik etmek için sabah saatlerinde Yeditepe Üniversitesi’ne gitmişti.

CHP lideri daha sonra mahkeme tarafından görevine son verilen İstanbul il yönetimini ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ziyaret etmişti.

Özel'in Silivri Cezaevi'nde diğer CHP'li tutukluları da ziyaret etmesi bekleniyor.