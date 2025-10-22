Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
CHP lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Özel'in görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor.
Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.
Özel saat 09.40 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.
Görüşmenin ardından Özgür Özel'in açıklama yapması bekleniyor.