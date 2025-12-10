Giriş / Abone Ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.

Güncel
  • 10.12.2025 11:35
  • Giriş: 10.12.2025 11:35
  • Güncelleme: 10.12.2025 11:40
Kaynak: DHA
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (10 Aralık) tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.

Özel saat 11.00 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.

Özel'in ziyaret sonrası açıklama yapması bekleniyor.

