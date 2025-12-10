Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.
Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (10 Aralık) tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.
Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.
Özel saat 11.00 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.
Özel'in ziyaret sonrası açıklama yapması bekleniyor.