Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

Özel, yaklaşık 1 yıldır cezaevinde tutulan İmamoğlu ile görüşmek için saat 11.30 sularında Silivri Cezaevi'ne gitti.

CHP liderinin Silivri Cezaevi'nde diğer tutuklu siyasetçi ve gazetecilerle de görüşmesi bekleniyor.

Özel'in ziyaretin ardından açıklama yapması beklenmiyor.

Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingleri kapsamında bu akşam Bakırköy'de düzenlenecek mitingde konuşacak.