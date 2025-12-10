Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, ziyaret etmek için Silivri'ye gitti. Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Özel, açıklama yapmadan buradan ayrıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (10 Aralık) tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
CHP lideri, İmamoğlu'nu ziyaret etmek için İstanbul'un Silivri ilçesini ziyaret etti.
Özel saat 11.00 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.
Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Özel, açıklama yapmadan buradan ayrıldı.