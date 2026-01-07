Giriş / Abone Ol
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nu bugün saat 11:00'de ziyaret etti.

Siyaset
  • 07.01.2026 09:35
  • Giriş: 07.01.2026 09:35
  • Güncelleme: 07.01.2026 16:39
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yaklaşık 3.5 saat boyunca görüşme yapan Özgür Özel daha sonra Silivri'den ayrıldı.

Ziyaretin ardından Özel, Beykoz'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu, en son 24 Aralık 2025'te ziyaret etmişti. Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Özel, açıklama yapmadan buradan ayrılmıştı.

