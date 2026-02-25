Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özel, yaklaşık 1 yıldır cezaevinde tutulan İmamoğlu ile görüşmek için saat 11.30 sularında Silivri Cezaevi'ne gitti.

CHP lideri Silivri Cezaevi'nde diğer tutuklu siyasetçilerin yanı sıra geçtiğimiz hafta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ile de görüştü.

Özel, ziyaretin ardından açıklama yapmadı.

Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingleri kapsamında bu akşam Bakırköy'de düzenlenecek mitingde konuşacak.