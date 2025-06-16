Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti: "Böyle bir düşman hukuku olamaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu'nun bugün Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu 2 numaralı duruşma salonunda görülen duruşmasını da takip eden Özel, duruşmanın ardından İmamoğlu ile görüştü.

Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Duruşmasını takip ettik. Ardından da hem kendisini hem de çok sayıda belediye başkanımızı, belediye meclis üyesi, bürokrat arkadaşlarımızı ziyaret ettim Silivri'de. Tabii çok sayıda basın mensubu arkadaşımız duruşmayı takip etti. O detaylar mutlaka haberleşiyor. Ama kendi adıma şunu söylemeliyim. Olayları ilk andan itibaren doğrudan yaşayan, takip eden yaşananları kamuoyuna uygun bir dille mümkün olduğunca en yalın bir şekilde anlatmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak ben Ekrem Başkan'ın tarihsel süreci içinde anlattığı olayları peşi sıra dinlediğimde ben dahi ya unutuyoruz bunların bazılarını. Normalleşiyor bazı şeyler...

Ama bu kadar da olur mu? Bunları unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Bu kadar da düşman hukuku olur mu? Bu kadar da haksızlık olur mu? Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu kadar kötülüğü nerede biriktirmiş bunlar? Türkiye'de bu kadar kötülüğü, bu kadar kini öğreten ne bir kreş var, ne ilkokul, ne Anadolu Lisesi, ne İmam Hatip Lisesi. Bu kadar kötülüğü, bu kadar fenalığı, bu kadar kini nerede büyütmüşler? Nerede organize ediyorlar? Bunları hem hayata geçiriyorlar hem sonra eve gidip eşlerinin, çocuklarının yüzlerine nasıl bakıyorlar diye gerçekten çok üzüldüm.

"BU BEYAZ GÖMLEĞİ KİRLETEMEYECEKSİNİZ"

Ellerinizdeki pisliği, sizleri görevlendirenlerin size emanet ettiği pisliği tertemiz arkadaşlarımıza bulaştıramazsınız. Bulaştıramadınız. Ekrem Başkan'ın gömleği gibi. Bu beyaz gömlek. Kirletemeyeceksiniz. Bu beyaz gömleklerinizi kirletemediniz. Kirletemeyeceksiniz. Ekrem Başkan'ın üstünde halen daha beyaz gömleğimi kirletemezsiniz dediği o gömlek var. Ne oldu bugün? Ne oldu? Allah kimseyi bugün o savcılık makamında oturan genç arkadaşın durumuna düşürmesin.

Ekrem Başkan anlattı, anlattı, anlattı. Sonra sordu bu mu ya?" dedi. Bu mu? Bu mu?" Kıpkırmızı olmuş. Kıpkırmızı Ekrem Başkan'dan gözünü kaçıramadı. Kaçırdığı ilk anda bilgisayar açtı onunla çalışmaya başladı. İki sayfalık iki sayfalık mahkemeden talebinizde ne onun adı? Mütaalanızın iki sayfalık mütaalanızda en sonunda Ekrem Başkan cezalandırılsın diyorsunuz ya. Ekrem Başkan her şeyi anlattı. Döndü baktı. Ben kürsüden daha kısalabilen bir savcı bugün gördüm. Mümkün olsa içinden gidip fır Çağlayan Adliyesi'ne yeraltından gidecekti.

"BUGÜNÜ KİMSE UNUTMASIN"

Ya ne diyeyim ya? Onun da bir anası var. Babası var. Çocuğu var. Yüzüne bakacak. Bu çocukları bu hale getirmeyin ya. Oluru var mı bilmiyorum ama varsa gelsin Akın Gürlek kendi otursun. Gelsin kendi otursun. Nelerin altına imza attırıyorsunuz? Neler yazdırıyorsunuz? Neler yaptırıyorsunuz? Sonra karşınıza böyle çıkınca kürsüde kaybolan savcı.

Biz Türkiye ben devlet fikrine inanan bir adamım arkadaşlar. Ben devlet fikrinin sahibi bir insanım. Devlet parasız yatılı sınavıyla 10 yaşından beri devlet okuttu, büyüttü beni. Devletin savcısı bu hale düşmez. Düşmez. Yazıklar olsun bu gencecik insanları işte o özel mülakatlarla alıp özel tayin edip özel görevlendirip özel siyasi vazifeler verip bu hale düşürenlerle Ben yargılayanların yargılandığı yargılananı yargıladığı bugünü unutmam. Kimse unutmasın."

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

Özel, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşmesine ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

"Parti içi dayanışmayı artıracak her görüşme olumlu görüşmedir. Ekrem Başkan'ın altını çizdiği de o görüşmeden sonra bir gün boyunca sosyal medyada bir sürü yalanlar üretilmişti. Böyle efendim, Ekrem Başkan demiş ki mitingler zayıf oluyor siz de katılsan falan,,. Bugün gazeteci arkadaşlar sordular Ekrem'e. 'Mitingler nasıl?' diye muhteşem mitinglerden memnuniyetini ifade ediyor. Dedi ki o gece söylenen o trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan benim Genel Başkanımızın yapması gereken bir şey var.

O kurultayı yapan kişi kendisi çünkü partinin o anki iktidarı o. Talebiyle yöneten kişi de benim. Benden talep etti. Ben o kurultayda bir şaibe görmedim. Siz gördünüz mü? Genel Başkan da demiş ki 'Olur mu ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim.' Ekrem Bey de bundan büyük memnuniyet duymuş. Bunu herkes bir daha duysun istiyor Ekrem Bey. Çünkü ben burada televizyonlarda partimin böyle haksızca tartıştırılmasına, önceki genel başkanımızın böyle eleştirilmesini işte niye bir şey demiyor diye."

KILIÇDAROĞLU "MAHKEMEYE GİTMEM" DEMİŞ

Genel Başkan da demiş ki 'Mahkemeye gitmem.' Ekrem Bey diyor ki genel başkanın yönettiği ve talep edip de bana yönettirdiği benim divan başkanı olduğum kurultayda sonrasında bütün delegelerle bir daha geldik 1170 oyla delegeler bunu geçerli oyların tümünü vererek bir kez daha irade tazelediler. Halen daha biz bu haldeyken partinin iktidara yakın müzahir ya da iktidarın lehine kullanılan birtakım kanallarda bu anlamda tartıştırılmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor. Ekrem Başkan ile Kemal Bey'in görüşmesi zaten olması gereken bir görüşmedir."

E ben en son dün, Babalar Günü'nde görüştüm. Her fırsatta görüşüyoruz Kemal Bey ile. O isterse ben istersem... Burada hiçbir sorun yok. Mesele birtakım Cumhuriyet Halk Partisi'nin karışmasından menfaat uman kişilerin ve onların parti içinde kullandırdık kullandıkları aparatların verdiği hasar bu hasar olmasın istiyor. Ben zaten bu yapılan işlerin sonuç odaklı değil süreç odaklı olduğunu partiyi tartıştırmak için olduğunu görüyoruz. Bu kadar ağır yükümüz, derdimiz, tasamız, mücadelemiz, yasımız varken öyle üç beş tane soytarıya zaten papuç bırakmayız."