Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını aktardı: Yarından tezi yok bunu açıklayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri Cezaevi'nde (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u birlikte yönettiği ekipten bir suç örgütü çıkarma zorlamasıyla alınan yetkili bürokratlarının neden burada olduklarına dair hiçbir fikirleri yok. Gerçekten insan üzülüyor ve utanıyor. Bu zulüm sürdükçte ileride verecekleri hesabın süresi de uzayacak. Kimseyi çocuğuyla, ailesiyle tehdit etmeyin. Ne demek benim istediğim şekilde ifade vermiyorsun? Bomboş iddianame" ifadelerini kullandı.

"İDDİANAMEYİ YAZIN DA GÖRELİM"

"Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na sesleniyorum" diyen Özel, şunları söyledi: "Hani iddianame? Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bütün ifadeler elinde. Hadi iddianameyi yazın da görelim. Her tuttuğunuzda elinizde kaldı. Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısını tekrarlıyorum. Biz 'terörsüz Türkiye'ye varız. Bütün duruşmaları davayı TRT'den yayınlayın. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. O zaman yepyeni bir Türkiye başlayacak. Herkes üzerine düşen cesareti göstersin. Ekrem Başkan hem İBB'nin seçilmiş başkanı hem de bizim cumhurbaşkanı adayımız olarak çalışıyor."

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

"İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayımız olarak ve İBB'nin seçilmiş başkanı olarak çalışıyor" vurgusunu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Heyetimize, İstanbul'a yapılan bir büyük kötülüğü yakından takip ettiğini ve gelecek günlerde bunu deşifre edeceğini, o gündemle İstanbul'un, Türkiye'nin dikkatini bu noktaya çekeceğini, İstanbul'un kendisine emanet olduğunu, burada tutulmasının kendisine değil İstanbul'a ihanet olduğunu söylüyor. İstanbul'u bu millet 5 yıllığına bana emanet etti, ben İstanbul'un muhafızıyım, İstanbul'a saldırıyorlar, yaptıklarının farkındayım, yarından tezi yok bunu açıklayacağım notunu sizlerle paylaşmak isteriz."

"NUMAN BEY'İ NEZAKETLE UYARIYORUM"

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Meclis'te Can Atalay kararını okutmasına ilişkin iktidardan gelen tepkilere yanıt veren Özel, "Siz kimsiniz AYM kararına uyanları suçluyorsunuz? Numan Bey'i nezaketle uyarıyorum. Siz, 'Beni destekleyin' dediniz. Ben de 2 senelik çıkartacağım, siz tarafsız olursanız sizi destekleyeceğim dedim. Şimdi zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Karar AYM'den, okutan TBMM Başkanvekili. Yetkiyi kullanacaksan okutulan kararın arkasında duracaksın."

MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN'A YANIT

MHP Genel Sektereti İsmet Büyükataman'ın açıklamasına da cevap veren Özel, "3 T ile yanıt vereyim: Terbiyesizlik, terbiyesizlik, terbiyesizlik" dedi.