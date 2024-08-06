Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Paris 2024'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı izliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Paris 2024’te çeyrek finalde Çin'le karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı izliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris Olimpiyatlarında bir araya geldi.

Paris’e giden Özel, İmamoğlu ve Yavaş ilk olarak Çeyrek Final’e kalan Kadın Milli Voleybol takımının Çin ile sabah saatlerindeki maçında birlikte görüntü verdi. Milli takımın maçını tribünde yan yana oturarak izledi.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın kırmızı milli takım forması giydiği görüldü.

Özel ve Yavaş’ın yakın çalışma ekiplerini dahi almadan çıktıkları yolculuğun seyrini Olimpiyatlarda Türk sporcuların başarısı belirleyecek. Yavaş’ın ASKİ Spor Klubü’nün müsabakalarını da izleyeceği öğrenildi.

Paris turuna CHP’li bazı İstanbul ilçe belediye başkanları da katılıyor.

Paris programının ev sahipliğini İmamoğlu yapacak. Özel’e kızı İpek Özel eşlik ederken, yanına yakın çalışma arkadaşlarını dahi almadığı öğrenildi. Yavaş’ın da benzer şekilde ekibi olmadan geziye katıldığı belirtildi. Dilek İmamoğlu'nun da Paris programına katıldığı görüldü.

YAVAŞ'I İMAMOĞLU DAVET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Olimpiyatları’nda A Milli Voleybol Takımı'nın oynadığı maçı izlemesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı davet etmişti.