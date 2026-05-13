Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ortak paylaşım: "Birlikte güçlüyüz"

CHP’nin üç önemli ismi kamuoyuna ortak bir sesle seslendi. Genel Başkan Özgür Özel, tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden aynı metni paylaşarak ‘birlik mesajı’ verdi.

"KİRLİ SİYASETİN GÖLGESİNDEN KURTULACAĞIZ"

Eş zamanlı yayımlanan ortak mesajda, Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu sürece dikkat çekilerek dayanışmanın önemi vurgulandı. Mesajda, "Ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız" ifadelerine yer verildi.

OMUZ OMUZA MÜCADELE VURGUSU

İktidarın baskı politikalarına karşı "birlikte güçlüyüz" mesajının verildiği açıklamanın tamamı şöyle:

"Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz; zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz.

Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız. Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. Ve Türkiye’ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz."

Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) May 13, 2026

Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun… — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 13, 2026