Özgür Özel, Elbistan'da: 40 milyar dolar deprem vergisi toplayıp 8 tane imar affı çıkardılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

Depremin gerçekleştiği tarihte AKP'nin 21 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Özel, "40 milyar dolar deprem vergisi topladılar. 8 tane imar affı çıkardılar" dedi. Özel, gerekli tedbirlerin alınmadığını söyledi.

Özel, Elbistan'da konuştu.

Erdoğan'ın depremin hemen ardından bir yıl süre istediğini hatırlatan Özel, "Bir büyük seçim kampanyasında deprem evlerini sadece kendilerinin yapabileceğini, inşaat işinde ne kadar mahir olduklarını anlattı. Verilen sözün sadece 3'ü tutuldu, yüzde 97'si yok" dedi.

Özel, Erdoğan'a seslenerek "Deprem Bakanlığı kurulsun. En iyi yetişmiş olanı deprem uzmanı olarak atayalım. Bütün partiler elini taşın altına koysun" dedi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Onların sesini ilk önce Halk TV üzerinden, sonra bütün televizyonlar üzerinden Türkiye’ye duyurduk. O gün burada ilk hatırladığım Bursa Milletvekilimiz, şimdi de Osmangazi Belediye Başkanımız olan Erkan Aydın buraya ulaşmıştı. Sonra 12 milletvekilimiz hem Elbistan’da, hem Ekinözü’nde, hem Pazarcık’ta, hem Nurhak’ta yetişebildikleri her yere yetiştiler. Orhan Sarıbal milletvekilimiz burada 1,5 aya yakın zaman geçirdi. Birazdan gideceğimiz tarafta. Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden geldiği kadar buraya sahip çıkmaya çalıştık. Ankara Büyükşehir Belediyemiz, Kahramanmaraş’tan sorumluydu. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, o da dün Kahramanmaraş’taydı sizlerle birlikteydi, hem o dönem üst düzey bir bürokrat olan şimdi Keçiören Belediye Başkanımız bu bölgedeydi. Büyük bir kararlılıkla birlikte tüm Türkiye’den gelen yardımları ve büyükşehirlerimizin ulaştırmaya çalıştığı yardımları buralarda Kahramanmaraşlıların evlerine, ellerine, çadırlarına, konteynerlerine ulaştırmaya çalıştık. Tabii çok büyük bir acıyı hep birlikte göğüslediniz. Ben İl Başkanımız Sayın Ünal Ateş’in şahsında bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine, ilçe başkanlarımıza, emek veren herkese Türkiye’nin en köklü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu en büyük ailesinin mensupları olarak vermiş oldukları emekler için yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bugün aslında programımızda Ekinözü’ne gitmek de vardı. Ancak hava şartları, yol güvenliği ile ilgili bir takım kaygılarla program iptal edildi. Biz artık Ekinözü’ne daha iyi şartlarda ulaşacağız. Ekinözü, 7,6 şiddetindeki depremin merkez üssüdür. Yaklaşık 5 metrelik bir yer değiştirme olduğunu, 11 vatandaşımızın orada hayatını kaybettiğini biliyoruz. Eski adı Celo olan, 1991’de ilçe olmuş, 2024 yılında Harun Vicdan Başkanımızla ilk kez kazandığımız, neredeyse her iki kişiden birinin oyunu alarak kazandığımız Ekinözü’ne ulaşamadık, gidemedik ama buradan selamlarımızı, başsağlığı dileklerimizi, dayanışma duygularımızı iletiyorum ve en kısa sürede Ekinözü’ne gitmenin buradan bir kez daha sözünü veriyorum.

Ben dün bütün bu sorunları Adıyaman’da ifade ettim. Bugün Kahramanmaraş’ta ifade ediyorum. Ama Sayın Erdoğan’a da bir çağrıda bulunuyorum: Türkiye, her an olabilecek İstanbul depremine hazır değil. Buradakinden çok daha fazla kayıp olabileceği dile getiriliyor. Ama kulağımızın üstüne yatıyoruz. İzmir’de sismik hareketlilik var. Ege Denizi’nde. Muğla’nın açıklarında, İzmir’in açıklarında. Yunanistan adaları boşaltıyor, biz bakıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek gitti, olağanüstü durum toplantısı yaptı bütün belediyelerimizde. Ama devletin kurumları bir adım atmıyor. Buradan Erdoğan’a bir kez daha sesleniyorum. Kendisiyle iki kez görüştüm. Dedim ki öneri olarak. ‘Türkiye’nin en iyisini, gel Deprem Bakanı olarak ata, Deprem ve Afetlere Hazırlık Bakanı olarak. Hepimiz destekleyelim. Partili olmasın. En iyi yetişmiş deprem uzmanı olsun, afet yönetim uzmanı olsun. Altına tüm siyasi partilerden bir bakan yardımcısı iste. Bakan siyaset üstü olsun, bütün partiler elini taşın altına koysun. Ve güçlendirme ise güçlendirme, kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm. Yurt dışından kredi bulmaksa hep beraber bir seferberlik halinde Türkiye’yi depreme hazır hale getirelim.’ Ama asla ve asla bunu dinlemedi. Bugün de kendisinden hala daha yanıt bekliyoruz. Ayrıca 99 Depremi’nde rahmetli Ecevit, deprem bölgesinin belediyelerinin kesintilerini kaldırmış, ödeneklerini üç katına çıkarmıştı. Ben bunu Elbistan için, Ekinözü için demiyorum. Bizde il olarak Adıyaman ve Adana var 11 ilden. Ama tüm deprem bölgesindeki çoğunluğu AK Partili olan tüm belediyeler için söylüyorum. CHP ’li, MHP’li, AK Partili, DEM’li hiç fark etmez. Gelirlerini üç kat artırın. Millet hizmet bekliyor ama belediyeler parasızlıkla mücadele ediyor. Bu ödeneklerin mutlaka ve mutlaka artırılması gerekiyor.

Diğer taraftan biz deprem bölgesinde elimizden geleni yapıyoruz. Aylarca burada çalıştık, dönüp de bir kere yaptıklarımızı söylemedik. Ama maalesef Sayın Erdoğan her gün prompterleri karşısına alıyor, enine boyuna oradan okuyor ‘Şunu yaptık, bunu yaptık.’ Sanki AK Parti yapmış gibi, devletin yaptıklarını teker teker anlatıyor. Peki AK Parti bunları yaptı, dönüyor bir de ‘CHP deprem bölgesinde taş üstüne taş koymadı. Geldiler enkaz önünde fotoğraf çektirdiler, gittiler’ diyor. Buna karşılık gerçekten artık sizin huzurunuzda, Elbistan‘daki bu güzel insanların, bu acılı insanların huzurunda şunu söylemem lazım. Erdoğan’a dün söyledim, ‘Git Adıyamanlılara sor’ dedim. Bugün de diyorum ki ‘Gel Elbistan‘a sor, Kahramanmaraş’a sor.’ Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Kahramanmaraş’ta bin 562 araç, 4 bin 41 personelle destek oldu. Bin 365 TIR ve kamyon insani yardım malzemesi geldi. Kahramanmaraş’a 22 mobil mutfak, beş mobil fırın, 12 ikram aracı kurduk. 426 bin battaniye, 43 bin 87 ısıtıcı temin edildi, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 13 bin 300 çadır, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından. 363 konteyner, 565 jeneratör, 565 mobil tuvalet ve duş, 719 bin hijyen paketi Kahramanmaraş’ta dağıtıldı.

Sayın Erdoğan 6 Şubat 2023’ün ikinci yıl dönümündeyiz. Salonda Elbistanlı depremzedeler var. Kahramanmaraş’a diyorsun ya ‘Taş üstüne taş koymadılar, fotoğraf çektirip gittiler.’ Hayatımda duyduğum en vicdansızca, en hakkaniyetsiz, en hakikati görmeyen açıklamadır. Ben yapılanı gözlerinin içine bakarak söylüyorum, alkışlıyorlar. Gel gözlerinin içine bakarak ‘Cumhuriyet Halk Partisi burada yoktu’ de, ‘Ankara Büyükşehir yoktu’ de, ‘İzmir Büyükşehir yoktu, Mersin, Adana yoktu’ de bakalım ne cevap alacaksın. Bakın Türkiye Belediyeler Birliği, Sayın Ekrem Başkan, ayrım yapmadan AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne, İYİ Partili olup şimdi bağımsız olan Çağlayancerit Belediye Başkanımıza, Yeniden Refahlı Göksun‘a, Dulkadiroğlu‘na, elbette Ekinözü Elbistan‘a, Nurhak’a, Pazarcık’a, Yeniden Refahlı Türkoğlu belediyelerine ayırmadan 19 tane araç hibe etti. Bakın biz bu belediyeleri ayırıp da CHP’lilere vermiyoruz. Ama onlar Nurhak‘a gidip selam vermiyorlar. Nurhak Belediye Başkanımız’a yaptığı toplantıda Çevre Şehircilik Bakanı ‘Çık sen dışarıya’ diyor. ‘Ben derdimi söyleyeceğim’ deyince, ‘Git il müdürüne anlat, o bana söyler’ diyor ama AK Partili belediye başkanlarını dinleyip teker teker not alıyor. Nurhak‘a selam vermeyenler, Elbistan‘a Cumhuriyet Halk Partili diye artık gerekli ilgiyi göstermeyenler, çok büyük haksızlıklar yapıyorlar. Ama biz Belediyeler Birliği’nden bir ekskavatör, bir kepçe, bir kamyon, bir cenaze aracı, 150 çöp konteyneri aldı Elbistan‘a ulaştı. Ankara ve Adana belediyelerimiz birer çöp kamyonu yolladılar, Elbistan sokaklarında şu anda. Kahramanmaraş’ın temiz su ve kanalizasyon altyapısını Ankara Büyükşehir Belediyesi onardı ve üreticilere 2 milyon sebze fidesi hediye etti. İzmir Büyükşehir Belediyemiz 232 hanelik konteyner kent kurdu, ve Kahramanmaraş’ta dokuz ilçe belediyesine birer otobüs hediye etti. Merkezefendi Belediyemiz Nurhak’a 20 konteyner ev kurdu. İstanbul Büyükşehir İGDAŞ, Kahramanmaraş’ın doğal gaz altyapısını onardı ve şehre yeniden doğal gaz verilmesini sağladı. Eskişehir Büyükşehir, altyapı onarımlarında çalıştı. Elbistan‘ın yıkılan belediye binasını İstanbul Büyükşehir, Nurhak’ın yıkılan belediye binasını Ankara Büyükşehir, Elazığ’ın yıkılan belediye binasını Keçiören Belediyemiz yapıyor, seneye bu vakitte hizmete girecek. Kim ne katkı yaptıysa Allah razı olsun.

Biz kapkaranlık bir sabah geldiğimiz Elbistan‘dan hiç ayrılmadık, seslerini duyurmayı hiç bırakmadık ve Elbistan bu sürecin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin yanında olduğunu, kimlerin de onu ihmal ettiğini gördü. Kahramanmaraş’ta da Elbistan‘da da bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde nasıl 47 yıl sonra birinci parti olduysa, Türkiye’de 413 belediye aldıysa, yüzde 38’le Türkiye’nin birinci partisi olduysa, yoksulluk içinde olanlar, işsizlikten kıvrananlar, bugün borcunu ödeyemeyen çiftçiler, esnaflar, kadınlar, emekçiler üzülmesinler. Her şeyin var bir çaresi, onun da adı Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partisi. Size söz veriyorum. Buraya ben milletvekili olarak geldim, Parti Meclisi üyesi olarak geldim, Grup Başkanvekili olarak geldim. Bugün Genel Başkan olarak geldim. Size söz veriyorum Atatürk’ün partisini iktidar yapmış Genel Başkan olarak yine geleceğim. Bugün iktidar hedefi ve iktidar iddiası siyasi bir iddia değildir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar iddiası Türkiye Türkiye İttifakı’nın iktidar iddiası, sosyal demokratların, bu salonda olduğu gibi, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, Türkiye’nin bütün demokratlarının birleşerek kurduğu Türkiye İttifakı’nın iddiası, mazlumların artık mağdur olmaması, yoksulların ezilmemesi, yüzünün gülmesi, kimsenin çocuğuna babasından anasından yoksulluğun miras kalmaması, güzel sağlığın, iyi sağlık hizmetinin, iyi hastanenin, en iyi ilacın zengine, en ucuz ilacın fiyat farkı çıkan ilacın, 15 gün hastanede bekleyerek alınan randevuların yoksullara reva olmamasının mücadelesidir bu. Bu mücadele, kısa çöpün uzun çöpten hakkını almasının mücadelesidir, Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir. İşte o kimsesizlerin sahip çıkılmasının, bu ülkenin herkesin, hepimizin olduğunun, hepimizin eşit olduğunun o zenginlere, o patronlara ve o patron seven siyasetçilere gösterilmesidir. Biz makamlara ve mevkilere gelmek için değil. Ben kendimi hiçbir makam ve mevkiye iddia koymuyorum ve koymayacağım. Biz yoksullar bir yere gelsin diye, bu açlık bitsin, bu işsizlik bitsin, bu eşitsizlik bitsin, bu ayrımcılık bitsin diye, biz camiler gibi cemevleri de ibadethane olsun diye, biz Kürt‘le Türk, Laz‘la Çerkez, Pomak‘la Boşnak kol kola, omuz omuza eşit vatandaşlar olarak eşit davranılsın, her yerde eşit olsun diye bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine gitsin, Tayyip Bey’in götürmek istediği gibi 4 bin dolarlık değil, Atatürk’ün işaret ettiği 50-60 bin dolar geliri olan bir ülke olsun diye iktidara talibiz. Bundan sonra ne enkazın altında, ne yoksulluğun altında tek başınıza kalmayacaksınız. ‘Sesimi duyan var mı’ dediğinizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu devlet sesinizi de duyacak, size sahip de çıkacak. Bir daha böyle acılarda bir araya gelmeyip iyi günde, güzel günde, mutlu günlerde bir araya gelmeyi ümit ediyorum. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun, hepinizin başı sağ olsun. Bundan sonra Türkiye’nin önü açık olsun, yüzleriniz gülsün, günlerimiz, geleceğimiz güzel olsun. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.”