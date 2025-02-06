Özgür Özel, Elbistan'da: 40 milyon dolar deprem vergisi toplayıp 8 tane imar affı çıkardılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

Depremin gerçekleştiği tarihte AKP'nin 21 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Özel, "Sadece 40 milyon dolar deprem vergisi topladılar. 8 tane imar affı çıkardılar" dedi. Özel, gerekli tedbirlerin alınmadığını söyledi.

Özel, Elbistan'da konuştu.

Erdoğan'ın depremin hemen ardından bir yıl süre istediğini hatırlatan Özel, "Bir büyük seçim kampanyasında deprem evlerini sadece kendilerinin yapabileceğini, inşaat işinde ne kadar mahir olduklarını anlattı. Verilen sözün sadece 3'ü tutuldu, yüzde 97'si yok" dedi.

Özel, Erdoğan'a seslenerek "Deprem Bakanlığı kurulsun. En iyi yetişmiş olanı deprem uzmanı olarak atayalım. Bütün partiler elini taşın altına koysun" dedi.

"8 TANE İMAR AFFI ÇIKARDILAR"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Burası için elimizden geleni yaptık. Bölgedeydik ve Türkiye'den gelen yardımları depremzedelerin evlerine, çadırlarına ulaştırmaya çalıştı. Ben emek veren herkese Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü partisi olarak teşekkür ediyorum. İktidar partisi kahraman orduyu, harekete geçmesi gereken orduyu 3 gün boyunca harekete geçirmemekten suçlandı ve suçlanmaya da devam ediyor. Bugünkü iktidara depremle ilgili eleştiri yöneltilebilir mi? 21 yıldır iktidarlardı. 3 trilyon vergi toplantı. Sadece 40 milyon dolar deprem vergisi topladılar. 8 tane imar affı çıkardılar. Depreme dayanıksız evlere imar affı verdiler. Ama gerekli tedbirleri almadılar. 3 gün son gelen yardımlar bana soruyorlar 'nerede bu devlet?' diye. İnanın cevap vermekte zorlanıyorum.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Dün Adıyaman'da Erdoğan'a sorular sordum. Bakalım ne cevap verecek. Deprem oldu 8 Şubat'ta eline mikrofonu aldı. Kimse endişe etmesin dedi. Enkaz altında ses varken kurtaracak yoktu. Kurtaracak geldi sesler kesildi. 650 bin konut yıkıldı. 1 içinde teslim edeceğiz dedi. Cuma namazından sonra tekrar etti. Bir büyük seçim kampanyasında deprem evlerini sadece kendilerinin yapabileceğini, inşaat işinde ne kadar mahir olduklarını anlattı. Verilen sözün sadece 3'ü tutuldu, yüzde 97'si yok. Bugün 2001 bin konut yaptık diyor. 100 depremzededen 30'una konut vermiş. Boş senete imza atmayana konut vermiyorlar. Bugün yüzde 70'in hala konutuna kavuşamadı. 3 dosyadan 1'i henüz savcı yüzü bile görmedi.

"DEPREM BAKANLIĞI KURULSUN"