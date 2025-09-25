Özgür Özel: Elimizde çok önemli deliller var, iddianameyi bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Evrensel’den Dilan Temiz’in sorularını yanıtladı.

19 Mart’tan beri yaşanan yargı süreçlerinden CHP’nin program hazırlıklarına kadar birçok başlıkta kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konserleri gerekçe gösterilerek yapılan operasyona değindi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun suçunun Erdoğan’ı yenmek olduğunu söyleyen Özel, “Mansur Yavaş’ın da aynı gayeyle hedefe konmaya çalışıldığı ortada” diye konuştu.

ANKETLER NE DİYOR?

Özel, bu ay ellerine ulaşan beş anketin sonuçlarıyla ilgili, “Daha AK Parti'nin önde olduğu bir anket görmedik. Hatta CHP farkı biraz daha açtı” dedi. Özel, “İnsanlar bu süreçlerin hukuki olduğuna gerçekten inansalar, bırakın yüzde 40'ları zorlamayı, parti baraj altında kalır. Kim yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete ödül verir yani? Hiçbirimiz vermeyiz. Vatandaş, mağdur edilmeye çalışıldığı için ve saldırı altında olduğu için CHP'ye sahip çıkıyor. Kirli oyun planları geri tepti. Bütün anketler de onu gösteriyor” diye konuştu.

“BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ KILIÇDAROĞLU İLE EN İYİ ŞEKİLDE GÖTÜRÜRÜZ”

Kurultay süreçleri hakkında da konuşan Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğiyle ilgili de şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu ile 21'inde yaptığımız olağanüstü kongreye davet etmek için görüşmüştüm. Orada da özel birtakım ve haklı gerekçelerini de ifade ederek, gelemeyeceğini söylemişti. Yine aramızda son derece saygılı, düzeyli bir görüşme geçti. Şunu da söyleyeyim, partide bir yarılma, bir kırılma yok; partide bir bütünleşme var. Bütün parti bir tarafta, saray yargısı da buna karşı hamleler yapıyor. Sonuç alamazlar bundan. Biz genel başkanımızla da en iyi şekilde bundan sonraki süreci götürürüz.”

“ASLİYE 45’İN HÂKİMİ SİYASİ TALİMATLA KAMİKAZE YAPIYOR”

Özel, İstanbul İl Kongresi’ni “durdurma” kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi için “Maalesef doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın etkisi altında hareket ediyor ve çok tartışmalı kararlar alıyor. Asliye 45’in hâkimi kendi diplomasını reddettiği gibi, birinin verdiği siyasi talimatla gelecek meslek hayatı açısından da kamikaze yapıyor. Bu kararı almasını ne kendine izah edebilir ne hocalarına ne başka asliye hukuk mahkemelerine” dedi.

“YARGILANMAK İÇİN DEĞİL, YARGILAMAK İÇİN İDİANAMEYİ BEKLİYORUZ”

Özgür Özel, yargı süreçlerinin çok kirlendiğini söyleyerek ellerinde çok ciddi kanıtlar olduğunu ifade etti. Bunların bir kısmını YSK’ya verdiklerini anlatan Özel, şöyle konuştu:

“Artık iddianameyi bekliyoruz. İddianameyle birlikte biz yargılanmayı değil, yargılamayı bekliyoruz. O iddianameyi hazırlayanları yargılamak için bekliyoruz. Çünkü hem bir sürü iftiraları var, arkasında duramıyorlar. Hem servis ettikleri birçok iddia yalan çıktı ve elimizde bu sürecin çok kirlendiğine dair çok önemli belgeler var. Mesela bazı avukatların gidip itirafçılara bazı şeyler söylediği, karşılığında birtakım paralar istedikleri… Bu konuda elimizde çok sayıda iddia ve delil mevcut. Ama iddianameyi bekliyoruz. Çünkü artık yargılanmak değil, yargılamak için o iddianameye ihtiyacımız var. Bir an önce ne dediklerini söylesinler, biz de ona göre o meseleyi tartışmak istiyoruz.”

PROGRAM İÇİN 4 BÜYÜK LANSMAN

Özel, çalışmalarını devam ettirdikleri yeni parti programıyla ilgili de konuştu. “Dört ana sütun üstüne oturuyor parti programımız” diyen Özel, “Dört büyük lansmanla bütün Türkiye'ye anlatacağız” bilgisini verdi.