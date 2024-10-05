Özgür Özel: "Elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşan cani konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır"

İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının öldürülmesini lanetleyen CHP Genell Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

Bugün İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının canice öldürülmesini lanetliyorum.



Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama… — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 4, 2024

“Bugün İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının canice öldürülmesini lanetliyorum.. Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır. Artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesi başta olmak üzere suçla mücadele konusundaki sözde zaafiyet siyasidir, politiktir.”