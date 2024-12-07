Özgür Özel, "Emekli Kıraathanesi" açtı: "Gelecek emeklilerin olacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te "Emekli Kıraathanesi" açılışının ardından yaptığı konuşmada, "Emekliler için geçim şarttır ve bir asgari ücret haktır. Hiç olmazsa en düşük emekli maaşının bir asgari ücret olmasını savunuyoruz. Biz asgari ücrette de 30 bin lirayı savunuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanları Toplantısı nedeniyle geldiği Kilis'te emeklilerin ücretsiz çay içebileceği Emekli Kıraathanesi'nin açılışını yaptı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, "Malum emekli maaşları bu iktidar geldiğinde bir buçuk asgari ücretti. Yani Tayyip Bey hiç karışmasa, bugünkü hesap ile en düşük emekli maaşı alan 25 bin lira alacaktı. Örneğin bugün 15 bin lira alan da 30 bin lira alıyordu. Maalesef o düzeni bozdular. Şimdi 12 bin 500 liraya insanlar geçinmek zorunda" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"EMEKLİLERİMİZ ÇAYLARINI BENDEN İÇECEKLER"

"Ev kirasını da düşündüğünüz zaman insanların elinde avucunda bir şey kalmıyor. Kilis'te kıraathanelerde çay 10 lira. Bir emekli gidip de tek başına bir çay içse 10 lira, yanına bir arkadaşı gelse çay ısmarlamaya korkar hale gelmiş durumda. O yüzden biz bu emekli kıraathanesini açtık. Burada bu çay normal vatandaşa sembolik olarak 5 liraya satılacak ama emeklilerimiz buraya geldiğinde çaylarını benden içecekler, Belediye Başkanımız Hakan'dan içecekler. Burası herhangi bir yer değil, bir kütüphanesi var, gazeteleri var, dışarıda yazlık bölümü var, gramofonumuz, taş plağımız, daktilomuz, hesap makinalarımız ve gaz lambası ile son derece nostaljik, güzel bir mekan. Çok sayıda emeklimizin vaktini geçirebileceği güzel bir yeri Kilis'e kazandırmanın memnuniyetini duyuyoruz.

"BUGÜNKÜ ZOR GÜNLER GERİDE KALACAK"

Emekliler için geçim şarttır ve bir asgari ücret haktır. Hiç olmazsa en düşük emekli maaşının bir asgari ücret olmasını savunuyoruz. Biz asgari ücrette de 30 bin lirayı savunuyoruz. Otuz bunun altında biz yokuz demiştik. Bu kampanyamız bütün Türkiye'de sürüyor. Ümit ederim asgari ücreti 30 bin liraya getirip, en düşük emekli maaşını da asgari ücrete endekslemeyi başarabiliriz. Yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa da her derdin var bir çaresi onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Biz geleceğiz, biz yapacağız.

Benim annem, babam emekli. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Hepinize çok değer veriyoruz. Türkiye bugünün emeklilerinin var ettiği bir ülkedir. Vefa bugün emekliye gösterilmezse kime gösterilecek. O yüzden ben sizin şahsınızda Türkiye'deki bütün emeklileri saygıyla selamlıyorum. Bugünkü zor günler geride kalacak, gelecek emeklilerin olacak. Söz veriyorum."

Konuşmasının ardından kıraathanedeki emeklilerle sohbet eden Özel, emekli olduğu 2007'de 711 TL maaş aldığını ancak şu an asgari ücretin altında maaş aldığını belirten bir emeklinin sözleri üzerine, "O gün emekli maaşıyla 14 çeyrek altın alıyormuş, bugün 14 çeyrek 70 bin TL. Seni böyle geriletmişler" dedi. Özel, bir başka emeklinin sözleri üzerine de, "Emekli olduğumda 5 tam altın alıyordum diyor, şimdi 1 tam altın alamıyormuş" ifadesini kullandı.