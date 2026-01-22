Özgür Özel emeklilere seslendi: Çalışmalarımız sürecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da konuştu.

Özgür Özel, saat 14.30’da Türk Eczacılar Birliğine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, hem AKP'li Özlem Zengin'in açıklamalarına yanıt verdi hem de emekli maaşlarının yükseltilmesiyle ilgili TBMM'de partisinin çalışmalarını anlattı.

"EMEKLİLERLE İLGİLİ ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

CHP lideri Özel, şunları kaydetti:

"Emeklilere kimse gariban diyemez. Gariban, sahipsiz demektir. CHP, emeklilere sahip çıkmaya devam edecek. Geçmişte daha yoksul kesimlerin Ak Parti'ye oy verdiği doğruydu ama mart ayından beri bütün anketlere göre CHP yoksulların birinci partisi durumunda. CHP, kimsesizlerin kimsesidir. Bugün bir kez daha bunu test etmek için buradayız. Ak Parti ve MHP dün 7'nci madde için verdiğimiz önergeyi reddetti. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılmasını ve buna kanuni güvence getirmeyi önermiştik. Biz bu yasanın son oylamasından önce tüm milletvekillerini genel kurula bekliyoruz. Bununla ilgili başka çabalarımız da olacak."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayat pahalılığının azalacağı' ile ilgili ifadelerine ilişkin de konuşan Özel, "Bu konuda atacağı tek adım seçim sandığını getirmektir. Sandığı getirirse bu sounlar geçer yoksa devam eder" dedi.