Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti: Haklı davasını savunacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Adalet Nöbeti'ni sürdüren Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti. Özel, "Ben hem evladıyla ilgili talebini hem de burada kendisinin durumuna tanıklığımı kim bilmesi gerekiyorsa onlara bildirmeye, onun haklı davasını savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı önünde 'Adalet Nöbeti'ni sürdüren Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti.

Ziyarette Emine Şenyaşar'ın oğlu DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da yer aldı.

Özgür Özel, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, "Konuştuğu dili, Kürtçeyi bilmiyorum ama hiç tercüme etmeseniz de ne demek istediği çok iyi anlıyorum. İki şeyin rengi yoktur; emekçinin alın terinin rengi olmaz, bir de annenin gözyaşının rengi olmaz. Kendi annemin gözyaşları akmış gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Biz o gün milletvekili adayıydım ve çalışma yapıyordum. O gün orada yaşananlar, kardeşlerinizin hayatını kaybettiği o süreç, dükkandan sonra hastanede yaşananlar, hastanede yangın söndürme tüpünü bir balyoz gibi kullanmaları ve o ortaya çıkan görüntülerin adalet önüne çıkmaması için hastane kameralarının birileri tarafından kaybedilmesi bu isyanın en haklı sebebi."

"HAKLI MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ"

"Herkesin gözünün önünde olan böyle bir katliama devlet gözünü yumamazdı ama maalesef devletin gözünü yumdular, adaletin gözünü kör ettiler" diyen Özel, "Haklı mücadelesinde CHP olarak da bir evladı olarak da onun haklı mücadelesinin yanındayız. Onun mücadelesi yorgun, perişan, hasta bir annenin ne kadar güçlü ve etkili olabileceğini gösteriyor. Karşısındakiler istediği kadar hukuksuzluğa sığınsınlar ama bir yandan annenin yaşadıkları mutlaka toplum vicdanına kazanıyor. Ben hem evladıyla ilgili talebini hem de burada kendisinin durumuna tanıklığımı kim bilmesi gerekiyorsa onlara bildirmeye, onun haklı davasını savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.