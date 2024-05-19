Özgür Özel, Erbaa'da yaşanan patlamaya ilişkin Tokat Valisi ile görüştü

Özgür Özel, Tokat'ta meydana gelen ve 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin Vali ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamaya ilişkin Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Erbaa'daki bir bağ evinde 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Tokat Valisi Hatipoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük ile telefonda görüştü.

Olay ve yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Özel, partisinin Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ı süreci takip etmesi için görevlendirdi.

Özel, ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Tokat Erbaa'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma 7 yurttaşımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların Tokat'ta sürmekte olan tedavileri ve durumlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.