Özgür Özel, Erdoğan'a 300 bin lira tazminat ödeyecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'kişilik haklarının ihlal edildiği' gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 300 bin lira manevi tazminat kazandı.

Açıklamayı, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, şunları kaydetti:

"5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada mahkeme, 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."