Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Nisan 2022’de Gezi Davası'nın ardından yaptığı konuşmadaki ifadeleri sebebiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 75 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

X’te paylaşım yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir.”

26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine,

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL… — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) April 15, 2025

ÖZEL, GEZİ DAVASI'NIN ARDINDAN KONUŞMUŞTU

Özel, CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde Gezi Davası’na ilişkin açıklamasında "Osman Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir" ifadesini kullanmıştı.

Bu ifadelerin ardından Erdoğan, avukatı aracılığıyla Özgür Özel’e 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.