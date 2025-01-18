Özgür Özel Erdoğan'a seslendi: "Artık bambaşka bir sürecin içindeyiz, iktidarı devretmeye hazırlansın"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel, Gezi davası nedeniyle 999 gündür cezaevinde tutulan Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i ziyaret etti.

Çıkışta konuşan Özgür Özel, yeni bir sürecin başladığını belirtti ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "İktidarı devretmeye hazırlanın" dedi.

"TURPUN BÜYÜĞÜ SANDIKTA"

Erdoğan'ın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından kullandığı "Turpun büyüğü heybede" sözüne yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Bugün Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in tutukluluğunun 999. günü, yarın bininci günü olacak. Dün Boğaziçi eylemlerinin bininci günüydü. Yarın aynı zamanda Hrant Dink'in katledilişinin yıl dönümü. Her gün başka felaketlerin yıl dönümleriyle uyanıyoruz. Bir yandan İstanbul Barosu'na kayyum atanıyor, bir yandan Beşiktaş Belediyesi'ne siyasi darbe girişimi var. Öbür tarafta sayın Erdoğan turp peşinde. Mafyavari şekilde bizi tehdit ediyor. Ona sadece şunu söyleyebiliriz. Turplar büyüdükçe endişe artıyorsa turpun büyüğü sandıkta. Korkmuyorsan sandığa gel. Biz CHP olarak, olmamız gereken her yerdeyiz. Dünyanın en büyük barosunun arkasındayız. Mücadelenin bir bütün olarak verilmesi gerektiğinin farkındayız. CHP hem kararlı, hem güçlü, hem de milletin kendine verdiği vazifenin farkında."

"OYUNA GELMEME OYUNUNA DA GELMEYECEĞİZ"

Gezi davasında yaşanan hukuksuzluklardan bahseden Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Oyuna gelmeyeceğiz ama hiç heveslenme, senin oyuna gelmeme oyununa da gelmeyeceğiz. Sen benim ne demek istediğimi anldın. İçerideki arkadaşlarımızın moralleri ve sağlıkları çok iyi. İçeriye girerkenki gibi dimdik çıkacaklarından eminiz. Gezi davası, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar gereği uymak zorunda olduğu AİHM kararlarına göre de, AYM kararlaınra göre de, milletin vicdanına göre de hukuksuzdur. Bizim yerimize içeride yatmaktadırlar. Geziyi destekleyen on milyonlarca kadın adına burada iki kadın yatıyor. Tayfun Kahraman parti üyesi, benim adıma yatıyor."

"ARTIK BAMBAŞKA BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ"

Konuşmasını Erdoğan'a seslenerek sonlandırdan Özel, şunları söyledi: