Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Kendine güveniyorsan canlı yayını getir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan mitinglerden 87'ncisini Niğde'de düzenledi.

Mitingin başında Silivri Cezaevi'nde yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

Halkın kendi iradesine karşı yapılan haksızlıkları, zorbalıkları unutmayacağını ve affetmeyeceğini vurgulayan İmamoğlu, “Millete sevgisini, saygısını kaybetmiş, milletin derdine gözünü kapamış iktidarlar, geldikleri gibi giderler.Bir avuç insandan başka kimseye faydası olmayan bu merhametsiz, vicdansız iktidar da gidecek. Adaletli, liyakatli, icraatçı, halkçı bir yönetim iş başına gelecek. Vakti dolanlar, pili bitenler gidecek; umut verenler, tuttuğunu koparanlar, kendini millete adayanlar iş başına gelecek” şeklinde konuştu.

"MERHAMETSİZ İKTİDAR GİDECEK, KENDİNİ MİLLETE ADAYANLAR GELECEK"

Türkiye’nin bütün yetkilerin tek bir kişide toplandığı bir rejim olmaması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye bir daha asla, zenginliğin bir avuç insana aktarıldığı, dertlerin ve zorlukların ise milletin sırtına yüklendiği, insafsız rejimlerden biri olmayacak. İktidar değişecek ve milletçe huzura, refaha, mutluluğa hasretimiz bitecek. Bu topraklarda artık sadece adalet ve hürriyet, bolluk ve bereket, birlik ve kardeşlik hüküm sürecek. Her şey çok güzel olacak. Bir avuç insandan başka kimseye faydası olmayan bu merhametsiz, vicdansız iktidar da gidecek. Adaletli, liyakatli, icraatçı, halkçı bir yönetim iş başına gelecek. Vakti dolanlar, pili bitenler gidecek; umut verenler, tuttuğunu koparanlar, kendini millete adayanlar iş başına gelecek. Seçim gecesi sandıklar açılınca, herkes gerçekle yüzleşecek."

"DEVLETİN AYARLARIYLA OYNUYORSUNUZ"

İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu mesajları verdi:

"Biz demokrasi fikrine inanan bir siyasi partiyiz. Biz yıllardır Niğde'de istediğimizi yapamadık ama asla Niğde halkının iradesine saygısızlık yapmadık. Bu devletin ayarlarıyla oynuyorsunuz. Bu millet yetkiyi verdiğinde kullanıyor, vermediğinde hazımsızlık ediyorsunuz. Bu millet 100 yıl önce ilk sözü de söyledi son sözü de söyledi. Niğde ne diyorsa onun dediği olacak. Erdoğan'dan tek bir şey istiyoruz. Sandık ve erken seçim. Bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmamıştır. Erdoğan'ın gücü ve inancı bitmiştir. Bu ülkenin halktan, yoksuldan, emekli ve emekçiden yana bir iktidara ihtiyacı var.

Erdoğan 2005'te '3 yıl öncesine göre daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin demişti'. 3 yıl öncesine göre emeklinin 200 ekmeği kayıp. Hele 2005 yılında en düşük emekli maaşı 2 bin 100 ekmek alıyor. Bugün bin 300 ekmeğe düşmüşüz. Son 3 yılda 200 ekmek kaybetmişsiniz. Beddua bize yakışmaz ama dua ediyoruz, Allah'ım sen bu emekliyi bu Erdoğan'ın yoksullaştırmasında, Ak Parti'nin kara düzeninden kurtar."

"EMEKLİNİN CEBİNDEN YÜZDE 5'LİK FARKI ÇALDILAR"

Konuşmasının devamında enflasyon hesaplamaları nedeniyle TÜİK'e de yüklenen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ocak ayı enflasyonu TÜİK'e göre bile yüzde 4,8. Ne oldu? Emeklinin, memurun cebinden yüzde 5'lik farkı çaldılar. Türkiye'nin 1 aylık enflasyonu dünyadaki 100 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. Aylık enflasyona yüzde 12 zam yapıp yarısını ocak ayında geri aldılar. CHP iktidarında emeklinin de çiftçinin de Niğdeli'nin de yüzü gülecek. Emekçi kurtulmadan çiftçi, esnaf kurtulmaz."

"TAYYİP BEY 'YARGI KOLLARINI' KURDU"

Erdoğan'ın artık partisine güvenmediği için yargı yoluyla siyaseti dizayn ettiğini ifade eden Özel, "Bu yaşadıklarımızın hiçbirini durduk yere yaşamıyoruz. İstanbul'u kazananın Türkiye'yi kazanmaması için, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmaması için, CHP'nin iktidara gelmemesi için bir darbeye kalkıştılar. Tayyip Bey artık Ak Parti'nin ana kademesine, kadın kollarına, gençlik kollarına güvenmiyor o yüzden 'yargı kollarını' kurdu, başına da bir bakan yardımcısını atadı" diye konuştu.

"KENDİNE GÜVENİYORSAN CANLI YAYINI GETİR"

İBB soruşturmasında hiçbir yolsuzluğun kanıtlanamadığını savunan CHP lideri, Erdoğan'a şöyle seslendi: