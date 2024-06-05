Özgür Özel, Erdoğan görüşmesi için tarih verdi

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceklerinin netleştiğini belirterek "Görüşmemizin günü ve saati yarın açıklanacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaretinin ardındna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin tarihini açıkladı.

Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile haftaya görüşeceğiz. Görüşmenin tam tarihini yarın açıklayabiliriz" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Özel, Erdoğan'ın eski İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelmesini de değerlendirdi.

Özel, iki ismin görüşmesiyle ilgili "Bu önemli bir görüşme. Ben sisyaette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Bu normalleşme diye bir dönem. Ümit ediyorum karşılıklı fayda görülecek bir temas gerçekleşiyordur" dedi.

'ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ÜZERİNE TİTİZLENİYORUZ'

Anayasa Mahkemesi ile ilgili de konuşan Özel, "İki gündür AYM çok önemli kararlar veriyor. Çok gecikmiş ama çok önemli kararlar. Bu görüşmenin bu kararlarla ilişkilendirilmesini istemem çünkü hoşumuza gitmeyen kararlarda ölçülü tepkiler vermek sorumluluğumuz olduğu gibi olması gerektiğini düşündüğümüz kararlardan sonra da gelip sanki bir kutlama, bir tebrik, teşekkür gibi algılanması AYM'nin tarafsızlığına gölge düşürür.

Biz kurumsal olarak da ben kişisel olarak, partinin genel başkanı olarak da AYM'nin üzerine titizleniyoruz. AYM'yi fevkalade önemsiyoruz. Bu işin bir tarafı. AYM kelimesinin Türkiye siyaset tarihinde ilk kez CHP'nin ilk hedefler beyannamesinde tartıştığı, sonra da 62 anayasasına girmiş ve bugünkü kazanıma dönüşmüş olan bir yüksek mahkeme olmasıdır. O yüzden AYM'yi kim değersizleştirirse, bu bazen üyelerinin, kararlarının, siyasilerin bazen de hukukçuların buradan orta ve uzun vadede kimse karlı çıkmaz. Çünkü AYM, anayasanın güvencesidir. Anayasa, toplumsal mutabakattır. Bu sınırlar içinde yaşayan insanların bir mutabakatları olduğunun cisme dönüşmüş halidir. Üzerinde varılmış bir mutabakat yoksa kimse devletini, milletini çok sevdiğinden bahsetmesin" dedi.