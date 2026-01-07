Özgür Özel: Erdoğan ile normalleşme derdim yok, ülkenin normalleşmesini istiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, MS atağı nedeniyle 2 Ocak’tan bu yana Cerrahpaşa’da tedavi gören Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.

Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutulan Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra yaklaşık 4 senedir cezaevinde tutulan Gezi tutuklusu ve MS hastası Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti.

Gezi davası nedeni ile yıllardır cezaevinde bulunan Kahraman, MS atağı geçirmesinin ardından 2 Ocak’tan bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında.

"HASTALIĞI KARARDAN SONRA ÇOK DAHA KÖTÜYE GİTTİ"

Kahraman hakkındaki AYM kararının derhal uygulanması talebini tekrarlayan Özel, şunları söyledi:

"13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararına uymadı. Esastan alınmış kararlar hep vardı ama olmuş bitmiş bir yargılamadan sonra esastan verilmiş karara uyulmaması bir anayasa ihlali. MS hastalığı karardan sonra çok daha kötüye gitti. MS hastalarının düzenli hereket etmesi lazım, düzenli beslenmesi lazım, 4 yıldır cezaevi koşullarında kötüye gidiyor. 15 metrekarelik bir odanın içinde bekliyor. Adalet Bakanı Adli Tıp'a başvuru falan demiş. Senin Adalet Bakanı olduğun ülkede AYM tutuksuz yargıla diyor buna uymayan birinci kademe mahkeme var. Sen de HSK Başkanısın. Adli Tıp'a başvuru yerinde falan değiliz. AYM'ye bir başvuru daha yapılacak. Bu durumlarda biliyorsunuz AYM oybirliğiyle kararın uygulanmasını istiyor. Ümidimiz, AYM'nin sağlık durumunu gözeterek tedbir kararı ve mümkünse ikinci ihlal kararını da vermesi."

"GÖZ GÖRE GÖRE FELÇ ETMESİNLER ARKADAŞIMIZI"

CHP lideri, Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu hakkındaki soruyu ise, "Yataktan yardım olmadan ayağa kalkamıyor. Sol ayağında kuvvet kaybı olduğunu ben de gözlemledim. Doktorları, ailesi varken bir şey söylemek istemem. Göz göre göre felç etmesinler arkadaşımızı. Zaten hukuken de sağlık yönünden de çok haklı bir yerde" sözleriyle yanıtladı.

"ERDOĞAN İLE NORMALLEŞME DERDİM YOK"

Özgür Özel, Cumhur İttifakı liderlerinin "iç cepheyi güçlendirme" söylemleriyle ilgili soru hakkında ise şunları söyledi:

"Devlet Bey haklı ama şunu da belirtmek lazım. Şu an oyları yüzde 40'a ulaşmış bir ana muhalefet partisi olmaksızın nasıl başarılacak bu? Tayfun Kahraman'ın Gezi döneminde sözü dinlenmedi diye şu an içeride yatıyor. Sayın Erdoğan'da şu kadarcık vicdan kaldıysa Gezi'den içeride tuttuğu bütün arkadaşları bir dakika bile içeride tutmazlar. İç cephe, Tayfun Kahraman ve kızı Vera'yı içeride tutarak güçlendirilemez. Benim Erdoğan ile normalleşme gibi bir derdim yok, ülkenin normalleşmesi gibi bir derdim var. Yoksa zaten Erdoğan bu yaptıklarıyla bizi de insanlıktan çıkardı kendi de insanlıktan çıktı."

Özgür Özel, akşam Beykoz'daki mitingde konuşacak.