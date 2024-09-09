Özgür Özel: Erdoğan'ın sözleri 'ben tükendim, başka çarem kalmadı' demek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit ve 4. Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Burada yaptığı konuşmaya partisinin Tüzük Kurultayı'nı anımsatarak başlayan Özel, "Geride bıraktığımız Tüzük Kurultayı'nda partimizi nasıl yöneteceğimize ilişkin müzakereleri tetkik ettik. CHP'nin nasıl yönetileceği konusunda, ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda mutabakatızlık yok" dedi.

İktidara dünden bir gün daha yakın olduklarını söyleyen Özel, "Her gün daha yakın olacağız. Bundan sıra 4-9 Eylül CHP'nin kuruluş haftası olarak kutlanacak" diye konuştu.

ERDOĞAN'A "TEĞMENLER" TEPKİSİ

Devamla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın teğmenleri hedef alan konuşmasına tepki gösteren Özel, "Durup düşünüp tasarlayarak imam hatiplerin olduğu bir yerde teğmenlere meydan okumak, 'ben tükendim, başka çarem kalmadı' demektir" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

"Harbiye'nin kurulduğu günden beri olan bir gelenek gerçekleştirildi. Erdoğan 8 gün sustu, 8 gün sonra manidar ama manası hiç hoş olmayan bir konuşma yaptı. İmam hatiplilerin bir toplantısında bu konuşmayı yapmak 'ben bir kutuplaşma istiyorum' demek.

Durup düşünüp tasarlayarak imam hatiplerin olduğu bir yerde teğmenlere meydan okumak, ‘ben tükendim, başka çarem kalmadı, son çarem eski Türkiye’de…’ Bizim normalleşme dediğimiz mesele bu tip işlerden uzak durmaktır. Teğmenle imam hatip mezununu düşman gibi göstermenin son günü 31 Mart’tı… O kılıçtan Türkiye düşmanları, Atatürk düşmanları korkar."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin bir araya gelerek yaptıkları yemini eleştirmiş, "O kılıçları kime çekiyorsunuz?" diye sormuştu. Erdoğan, "Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek" diyerek askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edileceği mesajını vermişti.

Devamla Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken dün (8 Eylül) cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili konuşan Özel, "Dosyayı çok yakından takip edeceğiz" dedi.