Özgür Özel: Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerimize darbe girişimi var

Partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda konuşan CHP lideri Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra belediyelere borç bildirimleri göndermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu durumu 'darbe girişimi' olarak değerlendiren Özel, "Parayı AK Partili harcamış bize ödetmek istiyorlar" dedi. Özel, yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişeceğine inandığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarının tahsiline ilişkin tartışmalara değinen Özel, "CHP'li belediyeler iş yapmasın diye çok haksızlığa uğruyorlar" dedi.

AKP'den devraldıkları Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 30 milyar TL borcu olduğunu aktaran Özel, "Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AKP'den CHP'ye geçen belediyeler" dedi. Bize enkaz devrettiler başkanlarımız her şeye rağmen inanılmaz bir gayretle çalışıyorlar. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var ama başaramayacaklar" diye konuştu.

"VATANDAŞI MAĞDUR ETMEYİZ"

Erdoğan'ın talimatıyla CHP'li belediyelere mali darbe girişiminde bulunulduğunu söyleyen Özel, "Türkiye'nin en büyük dayanışmasını örgütleriz ama yine de vatandaşı mağdur etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidarın değişeceğini söyleyen Özel, "Devlet milletin karşısına dikilirse orada devlet değil millet kazanır" dedi.