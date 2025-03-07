Özgür Özel: Erdoğan kendi sözünün yankısıyla uyuyamıyor, kimden korktukları belli!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediyesi önünde açıkamalarda bulunuyor.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyşa tutuklanması ve devamla İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren Özel, "Ülkenin siyasetinde kara lekeler bırakılıyor, adalet sisteminde utanç sayfaları yazılıyor" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Bir ülkeyi seçilmişler yönetiyorsa işler yolunda gider. Atanmışlar yönetiyorsa seçimler formaliteyse, sonuçlarına uyulmuyorsa o ülkeye ne yabancı sermaye gelir ne de o ülkede işler yoluna gider."

"ONLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için katılacağı ön seçime işaret eden Özel, "Erdoğan kendi sözünün yankısıyla uyuyamıyor; 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.' Hedefleri belli, kimden korktukları belli" dedi.

1 milyon 700 bin kişiyle İmamoğlu'nun arkasında yola çıktıklarını söyleyen Özel, "İktidarın tükenmişliğinin çaresi yargı kumpası olamaz. Onlara teslim olmayacağız. 1 milyon 700 bin kişiyle İmamoğlu'nun arkasında yola çıktık. Adayımız üyelerimize emanet" şeklinde konuştu.