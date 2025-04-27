Özgür Özel: Erdoğan’dan İmamoğlu’nun özgürlüğünü ya da erken seçim dilenecek halim yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan son gözaltılar üzerine hafta sonu programlarını iptal edip Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüşmek için İstanbul'a geldi.

Özgür Özel, yoldayken gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı. Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim “dilenecek hali olmadığını”, mücadeleden “bir adım geri atmayacaklarını” söyledi.

"BİR SİYASİ PARTİNİN İŞÇİ SENDİKALARINDAN ROL ÇALMASI DOĞRU OLMAZDI"

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Kadıköy'de olacağını söyleyen Özgür Özel, "Son dakika değişiklik olmazsa DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile Kadıköy’de olacağım. Ama Türk-İş mitingine de CHP olarak katılacağız. Eğer sendikalar Taksim deseydi, biz de Taksim derdik. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçi Bayramı. Bir siyasi partinin işçi sendikalarından rol çalması doğru olmazdı. O nedenle Kadıköy dedik" ifadelerini kaydetti.

İBB OPERASYONLARI: "BELKİ BİR ELLİ DAHA HAZIRLIYORLARDIR"

Dün 51 kişinin gözaltına alındığı İBB'ye yönelik soruşturmaya ilişkin konuşan Özel, şunları dile getirdi:

"İki hafta kadar önce yandaş basında önce 100 kişi daha alınacak dediler, sonra 50’ye düştü, nitekim cumartesi sabahı 53 gözaltı kararı çıktı. Belki bir elli daha hazırlıyorlardır. Gözaltına alma operasyonları artık cumartesi sabahları olabilir; borsa kapalı, piyasalar az etkilensin kaygılarıyla. Bu dördüncü faz. Birinci faz, çınar, ladin, meşe takma isimli gizli tanıklarla delil üretmeye çalışmaktı; tutmadı. İkinci faz, AK Parti döneminde İBB ile çalışıp şimdi bakanlık ihalelerine giren müteahhitlerden yandaş tanık bulmaktı. Olduğunu duymuş gibi şeyler çıktı. Üçüncü faz mevcut sanıklara baskı tehdit ve şantajla itiraf ya da iftira almaktı.

Örneğin, doktor muayenesi diye götürüyorlar savcının karşısına. Avukatını sorunca, avukat yanında rahat konuşamazsın, istediğimiz ifadeyi ver, “Buradan çık evine git” diye, “Ekrem çıkar sen çıkamazsın, çocuğunu 10 yıl göremezsin” filan diye. Savcılar herkesi avukatsız sorguya alıyor, tamamen hukuksuzluk. Bir etkin pişmanlık çıktı, onda da Ekrem Başkan’a bağlanan bir şey yok. Şimdi dördüncü faz, yeni 50 kişiyle deneyecekler. Delil bulamadıkça deliriyorlar."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI: "GERİ ADIM ATMIYORUZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir" ifadelerine ilişkin soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi: "MHP liderine yakın bir ismin ciddi iddiaları oldu. MHP’den, AK Parti cephesinin ağır tahriki altında birkaç gün gecikmeli hafif bir yalanlama geldi. Gerçek manada bir yalanlamada kullandıkları sert ifadeleri, hakaretleri, ağır üslubu biliyoruz. Biz erken seçim konusunda aynı çizgideyiz. Türkiye bir an önce seçime gitmeli. İmamoğlu’nun adaylığı konusunda da aynı çizgideyiz. Cumhurbaşkanı adayımız içeride de olsa dışarıda da olsa adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Artık kendisinin dahi çekilme hakkı yok adaylıktan, halk onu aday görmek istiyor. Geri adım atmıyoruz."

MİTİNGLER DEVAM EDECEK

Özgür Özel, "Hükümetle tutuksuz yargılama pazarlığı" iddialarına yanıt verdi:

"Biz baştan beri tutuksuz yargılansın hatta duruşmalar canlı yayınlansın diyoruz. Dün Mersin’de Erdoğan’ı siyasi düelloya çağırdım, geleceğini sanmasam da. Öyle pazarlık filan yok. Varıp Erdoğan’dan erken seçim ya da İmamoğlu’nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok. Demokrasinin, özgürlüğün pazarlığı mı olur? Ben üstüme düşeni yapıyorum. Benim üstüme düşen, şehir şehir, medyan meydan dolaşıp halka gerçekleri anlatmak. Ona da devam edeceğiz."