Özgür Özel: Erdoğan’ın Filistin hassasiyeti dönemsel

CHP lideri Özgür Özel, TBMM’de Gazze için gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda konuştu. Özel, 2018 yılında gerçekleşen rejim değişikliği ile TBMM’nin kolonlarının kesildiğini kaydetti. Buna karşın Meclis’ten uzaklaşmanın siyasetin millet ile bağını kopartacağını ifade eden Özel, “İşte bunun için İsrail’in Filistin’deki katliamlarını görüşmek üzere buraya çağrıda bulunduk” dedi.

İsrail’in 691 gündür Filistin’de katliam yaptığının altını çizen Özel, Filistin’deki sorunun tarihinin 20’inci aşırın başlarına ulaştığını vurguladı. İsrail devletinin kuruluşu itibarıyla Filistin’deki kan ve gözyaşının durmadığını vurgulayan Özel, “CHP, tarihsel bir tutarlılık içinde Filistin davasını savunmuştur” diye konuştu.

"İSRAİL’İN İKİ PLANI VAR"

CHP eski genel başkanı Ecevit’in Filistin ile Türkiye ilişkileri konusundaki çabalarını hatırlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralarında 24’ü hükümet başkanı olan dünya genelindeki 119 siyasi partiye, Filistin’i tanımaları için mektup yazdık. Filistin meselesini uluslararası arenalarda sürekli gündemde tuttuk. Tüm arkadaşlarımız bu davayı en yakından sahiplendi ve yurt dışındaki çalışmalarında dile getirdi. Tüm uluslararası çabalarımıza sonuna kadar devam edeceğiz.

İsrail’in bugün iki kötü planı var. Birincisi Gazze’yi tamamen boşaltmak ve Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın bağını koparmak. Amaç, bağımsız Filistin Devleti umudunu tamamen ortadan kaldırmaktadır. ABD yönetiminin koşulsuz desteği İsrail’i cesaretlendirmektedir. Bölgenin ve dünyanın caydırıcı olamaması, İsrail’i bu pervasızlığa teşvik etmektedir. İslam coğrafyasını yönetenlerin çabaları yetersizdir ya da İsrail’den yanadır. Türkiye’nin sözünün ise bir gücü olması gerekir, bizden bu beklenir.

"MASKELERİ DÜŞTÜ"

Erdoğan’ın Arakan’daki tutumu üzerine, bu duruşu dik duruş olarak tarif etmişti. İktidara yakın medya bunu haberleştirmişti. Şimdi aynı alim, “Türkiye liderleri neyi bekliyor? Bu durumdan utanmıyorlar mı?” diye soruyor. Övgü sözlerini haberleştirenlerin bunu haberleştirmemesi doğru değildir.

Serin salonlarda Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapanların, Netanyahu’ya laf edip, destekçisi Trump’a laf edemeyenlerin gizlendikleri maskeler düşmüştür. 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ile ticaretin kesilmesini istedik. İsrail ile ticaret üçüncü kişiler üzerinden devam etti, bunu da belgeleriyle ortaya koyduk. Ticaretin devam etmesine tepki gösteren gençlerin gözaltına alınmasının bir suçluluk psikolojisi olduğu ayan beyan ortada."

Şimdi asıl mesele ABD yönetimi ve Trump meselesi. Trump bir gün çıktı, Gazze’nin muhteşem bir yer olduğunu, orayı boşaltacağını, tatil köyü yapacağını, kumarhaneler açacağını söyledi. İktidara müzahir bir gazete, bu iktidar için söz söyleyen, hedef gösteren, zaman zaman hakaret eden, bu iktidarın düşüncelerine önceden bir zemin hazırlayan gazete, döndü ve bunu bir, ‘Hicret’ olarak nitelendirdi.

Hazreti Muhammed’in hicreti ile Trump’ın sürgünü aynı zeminde, aynı makuliyet ölçüsü içinde ve bir kutsiyet içinde servis etmeye çalıştılar. İşte bütün isyan, bütün Türkiye’deki insanların size gösterdiği isyan, anketlerde görülen yüksek tepkinin tek sebebi budur.

"TRUMP’A BİR KINAMA DUYDUNUZ MU?"

Bunun yanında Trump yönetimi Filistin davasını savunan bir yazı yazan Rümeysa Öztürk kızımızı 45 gün gözaltında tuttu. Erdoğan’ın Rumeysa’yı savunup Trump yönetimini eleştirdiğini duydunuz mu? Mavi Marmara zamanında, ‘Giderken bana mı sordunuz?’ diyen Erdoğan, Madleen gemisi için de tek bir cümle kurdu mu? Sayın Erdoğan tüm bunlardan sonra çıkıyor, ‘Özgür Özel benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz’ diyor. Ben de kendisine diyorum ki zaten olmayan şey sorgulanamaz. Maalesef sizin Filistin hassasiyetiniz konjonktürelmiş. Şimdi bir Filistin hassasiyeti değil, bir Trump hassasiyetinden, bir Trump korkusundan söz etmek mümkün.

Bu eylemsizlikle Trump’la suç ortağı olmaya değer mi? Ne yapacaksınız? Gazze boşalttığında Trump’ın yanına gidip onun orada zevkle golf oynamasına mı eşlik edeceksiniz? Eğer böyle değilse, eğer itiraz ediyorsanız tam da oradayız. Gelin hep birlikte davranalım. Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini, Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz.

İsrail ile üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaretler dahil, tüm ticari ilişkilerin resmi bir genelgeyle tamamen kesilmesini öneriyoruz. Trump’ı kınamayı teklif ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı’nda, İsrail karşıtı bütün davalarda müdahil olmayı teklif ediyoruz.

"HAVADAN DESTEK YAPILMALI"

Kanada, Singapur, Belçika, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Endonezya. Bunların her birisi karadan yolladıkları insani yardım ulaşmayınca, Filistin’e havadan insani yardım ulaştırdılar. Türkiye yaptı mı? Yapmadı. Bu siyasi kararı almaya cesaretiniz var mı?"