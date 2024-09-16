Özgür Özel erken seçim çağrısı yaptı, Erdoğan'a seslendi: Kaçamazsınız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Susurluk Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Buraya yurttaşlara seslenen Özgür Özel, Anayasa'nın 4. maddesine karşı olduklarını açıklayan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na tepki gösterdi.

"Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden birisi de HÜDAPAR..." diyen Özel, "'Kadınları sokak hayvanları gibi sahipsiz bırakmayın, sahiplendirelim' diyen HÜDAPAR, domuz bağcıları avukat tutup savunan, sonra da partisine kaydeden HÜDAPAR 'Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyız' diyordu. Seçim zamanı ağzını kapattılar. Şimdi konuşuyor; biz Anayasa'nın dördüncü maddesine karşıyız diyorlar. Benim HÜDAPAR'a bir sözüm yok; mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye soramazsın!" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler, hele hele Tayyip Bey'in sağ kolunda HÜDAPAR, sol kolunda Devlet Bahçeli var. Devlet Bey'e soruyorum, sen ne diyorsun bu HÜDAPAR'a? Kimler kimlerle beraber!"

NUMAN KURTULMUŞ'A TEPKİ

İsrail güçleri tarafından öldürülen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki cenaze töreninde yalnızca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasına tepki gösteren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bir taraftan da bir hamaset gidiyor. 1 yıldır İsrail devleti, devlet terörü yapıyor. Aylarca büyük bir siyasi aymazlıkla sustular. İsrail'le ticarete devam ettiler. Defalarca inkar ettiler, yakalandılar. Güç bela durdurdular. Geçtiğimiz günlerde sosyalist bir kızımız, Ayşenur Ezgi Eygi gitti Filistin davasına sahip çıkmak için durdu. Katiller, Ayşenur'u vurdular.

Cenazeye 5 bakan ile, Meclis Başkanı ile geldiler. Memnun olduk. Bir baktık bir kürsü koymuşlar. Kim konuşacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı. Başka yok! Siyaset yapmaya kalktılar, Didim ilçe örgütümüz o siyaset cambazlığına izin vermediler, o kürsüyü oraya koydurmadılar. Namazı kıldık, duamızı ettik, tam cenazeyi uğurlayacağız. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı mikrofonu Meclis Başkanı'na verdi. Din görevlisine oldubitti yaptırıp, mikrofonu alıp bir saat güya tarafsızmış gibi konuştu. Sonra söyleyeceğimi söyledim. Ayıp ettiniz dedim. Din görevlisini bu işe alet etmeyin dedim. Kamu vicdanında mahçup oldular."

ERDOĞAN'A SANDIK ÇAĞRISI

Erken seçim çağrısını yineleyen Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sandığa gideceksin Tayyip Bey, sandığa gideceksin. İşsizliği engelleyemeyenin, yoksulluğu bitiremeyenin, fiyatları indiremeyenin gideceği yer seçim sandığıdır. Kaçamazsınız; geçim yoksa seçim var" ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN'A YANIT

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Özel, "'Suriyelilerin Türkiye'de suç işlediklerini kabul etmiyorum. Suriyelilere, Türklere göre suç oranında daha düşükler. Onlar bizim vatandaşlarımıza göre Türkiye'ye daha uyumlular' diyor. Bilal Bey sen Suriyelileri burada tut. Biz önce sizin iktidarınızı yollayacağız, sonra da Suriyelileri memleketine yollayacağız" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "Ucuz iş gücüymüş! Bu kadar Balıkesirli, bu kadar vatan evladı gencimiz işsizken Suriyelileri övmek nasıl bir akıldır. Her gün bir suça bulaşan bunları, sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermek nasıl bir vicdandır bunu bir kenara yazalım. İşte AK Parti budur, işte Bilal Erdoğan budur, işte Recep Tayyip Erdoğan budur. Bunlar Suriyelilerin dostu, bu milletin karşıtıdır arkadaşlar."

Bilal Erdoğan'ın "EYT çok büyük bir hataydı. Karşı çıkamadık. Çok yanlış yaptık. Yattığı yerden para almak yok hiçbir ülkede" dediğini anımsatan Özel, "Bak sen! Dünya kadar Suriyeli yattığı yerden para alacak, buna alkış tutacaksın; Bilal Efendi sen 12 bin 500 lirayı al, bırak çocuk okutmayı, bırak kira ödemeyi, bir başına karnını doyur da bir kere göreyim ben seni!" ifadelerini kullandı.