Özgür Özel, erken seçim için tarih verdi: Bu süreçte örgüt ve genel başkan birlikte koşacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Mayıs itibariyle başlayacak saha çalışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Özel, "4 Mayıs’tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi aslında fiilen seçim kampanyasını başlatıyor. Bir süredir genel başkan düzeyinde seçim kampanyası yapıyorduk. Veya cumhurbaşkanı adayımız içeride onun yerine meydanlara insanları topluyorduk. Bazı öne çıkabilecek vaatleri konuşuyorduk ama seçime giderken kampanya 360 derece bir iş ve bu sadece genel başkanın değil partinin başta milletvekillerinin, MYK ve PM üyelerinin sahada olması gereken bir süreç. Çok uzun süredir hazırlandığımız kapı siyaseti var" ifadesini kullandı.

Özel, sandık görevlilerinin kapı kapı gezerek seçmenle tanışacağını anlattı.

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu'ya konuşan Özel, şunları kaydetti:

"Eskiden sandık görevlileri seçimlere iki üç ay kala belirlenirdi. Biz şimdiden belirledik. 186 bin kişi. 4 Mayıs günü 106 bini sahaya çıkıyor. Kapıları çalmaya başlayacaklar. Kendi sandık çevrelerindeki 300 kişiyi, bu 200’e yakın haneye denk geliyor. İlk ziyaretleri yapacaklar. İlk ziyaret mayısta ikincisi haziran ayında. Temmuz ağustosta farklı bir çalışma yapacağız. Eylül ekim ayında üçüncü ve dördüncü ziyaret. Hemen her ay sandık görevlisinin gidip sorumlu olduğu kapıyı çalıp, kendini tanıtacağı partinin hem programını hem vaatlerini anlatacağı işe başlıyoruz."

Özel, 4 Mayıs günü hem sandık görevlilerinin hem PM ve MYK üyelerinin 81 ilde sokağa çıkacağını belirterek, sahada hem CHP'nin içinde bulunduğu yargı ablukası ve uğradığı hak ihlallerinin, hem vatandaşın sorunlarına nasıl çözüm önerileri getireceklerinin anlatılacağını ifade etti.

"SEÇİMLER EN GEÇ EKİM 2027'DE"

Özel, "Ben kendi şahsıma seçimlerin en geç 2027'nin Ekim ayında yapılacağını düşünüyorum. 2027 Ekim'den geçe kalmayacağını, zaten bütün Ankara'daki emareler bunun üzerine yoğunlaşıyor. Her an baskın seçim, erken seçim olabilecek, erken seçimi icap ettirebilecek siyasi gelişmeler olabilecekmiş gibi her an hazır olmamız lazım. O yüzden kampanyayı başlatıyoruz" diye konuştu.

Özel, "Bir yıldır daha çok genel başkan koşuyordu. Buradan sonraki bir yılda örgüt ve genel başkan birlikte koşacak. Sonra da seçime kalan altı ay zaten artık seçim atmosferinde bütün milletvekili adayları ve kampanyaya dahil olması gereken herkesi dahil edeceğimiz bir süreç olacak" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Biz karar alalım ve bunu duyuralım denince 'Acaba görevi mi bırakacaklar' dendi. Ben buna ilk olarak demiştim biz hem partimizde hem Meclis'te hem belediyelerimizde işimizin başındayız diye... Bu konuda kararlılık çıktı. Arkadaşlar dediler ki belediyecilik yapmak en önemli siyaset ve AK Parti'ye verebilecek en büyük cevap çünkü onlar bizim belediyecilikteki başarımızdan rahatsız olarak bize saldırıyorlar.

Hep birlikte hem belediye başkanlarımız çalışacak hem milletvekillerimiz hem PM üyelerimiz hep birlikte sahada olacaklar. Geri çekilmek, saldırıların karşısında geri adım atmak yerine aksine vites yükseltiyoruz. Bir yıldır genel başkanın yürüttüğü yoğun kampanyayı şimdi 106 bin önce, sayıları birkaç ay içinde 186 bine çıkacak sandık görevlilerimiz 81 ilde ve tüm seçilmişlerimizle vites yükseltip kampanyanın ikinci evresine geçiyoruz. Bir sene sonra da üçüncü evre tam kampanya dönemine gireceğiz."