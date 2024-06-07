Özgür Özel: Esenyurt Belediyesi'ndeki akraba ataması geri alındı

CHP lideri Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in akrabasını belediyede bir pozisyonda işe almasına ilişkin konuştu. Olayı duyar duymaz Başkan Özer'i uyardıklarını bildiren Özel, "Yapılmamış sayıyoruz. Akraba ataması gerçekleşmedi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye'sindeki akraba atamasının geri alındığını bildirdi. Özel, "Duyar duymaz kendisini uyardık; bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. Yapılmamış sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eseryurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, akrabasını belediyede bir pozisyonda işe aldığını doğrulamış, ancak atamanın söz konusu pozisyon için uygun yetkinlikte başka birinin bulunamadığı gerekçesiyle yapıldığını iddia etmişti.

Söz konusu durumun kamuoyunda gündem olması üzerine açıklama yapan Özel, Esenyurt'taki atama sorununun çözüldüğünü belirterek, "Sorunun çözüldüğünü ifade etmek isterim. Belediye başkanımız bir pozisyonda o yetkinlikte kimseyi bulamadığı için kayınbiraderini atamak zorunda kaldığını söyledi. Duyar duymaz kendisini uyardık; bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. Yapılmamış sayıyoruz. Akraba ataması gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.