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Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanlarının Babalar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki Genel Başkanlarının Babalar Günü'nü kutladı. Özel, tedavi gören Altan Öymen'i ise hastanede ziyaret etti.

Güncel
  • 15.06.2025 14:40
  • Giriş: 15.06.2025 14:40
  • Güncelleme: 15.06.2025 14:43
Kaynak: AA
Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanlarının Babalar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki Genel Başkanlarının Babalar Günü'nü kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özel, önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Tedavi gören Altan Öymen'i ise hastanede ziyaret eden Özel, Öymen'in Babalar Günü'nü tebrik etti.

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