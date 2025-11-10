Özgür Özel, eski vekil Turan Aydoğan’ın annesinin cenazesine katıldı
CHP lideri Özgür Özel, eski vekil Turan Aydoğan’ın annesinin Ankara’daki cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Ayşe Aydoğan’ın cenazesine katıldı.
Özgür Özel, dün hayatını kaybeden Turan Aydoğan’ın annesinin Ankara'da Ahmet Efendi Camisi'ndeki cenazesine katıldı.
Özel, Aydoğan'ın ailesine, yakınlarına ve diğer cenazelerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Aydoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.