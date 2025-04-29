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Özgür Özel ev hapsindeki İsmail Saymaz'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.

Güncel
  • 29.04.2025 20:39
  • Giriş: 29.04.2025 20:39
  • Güncelleme: 29.04.2025 20:41
Kaynak: ANKA
Özgür Özel ev hapsindeki İsmail Saymaz'ı ziyaret etti

CHP Lideri Özel, ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

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