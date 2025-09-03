Özgür Özel: Ey Erdoğan, bu meydan korkuyu evde bıraktı

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin bu hafta İstanbul'daki ayağı Zeytinburnu'nda gerçekleştiriliyor.

Özgür Çelik'in görevden alınıp CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilen mitinge katılım yoğun olurken, pek çok milletvekili ve ilçe başkanları mitingde yer aldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını Özgür Çelik okudu. Çelik, "İstanbul İl Başkanı'mız Özgür Çelik" olarak anons edilirken sık sık "Özgür Başkan" sloganları atıldı.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması konusunda "Bilsinler ki 'ben CHP'liyim' diyen hiçbir siyasetçi bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olamaz" dedi.

20.50 | ÖZGÜR ÖZEL: EY ERDOĞAN, BAK, BU MEYDAN KORKUYU EVDE BIRAKTI

Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun ardından kürsüye çıkan Özgür Özel, "Bugün Silivri'de ziyaretlerde bulundum, orada biri var suçu çok büyük. Suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı 4 kez yenmek" dedi. Özel, muhalefetin kayyumlarla, yargıyla susturulmak istendiğini belirttiği açıklamasında "Susmayanlara selam olsun" derken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendi ve "Bu meydan korkuyu evde bıraktı" dedi.

"ÖZGÜR ÇELİK'LE GURUR DUYUYORUM, ARKASINDAYIZ"

Özel, "Karşımızda geçmişi kirli, yarını kirli bir çete var, korkmayacağız" diyerek mücadele çağrısı yaparken Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Acıyı Bal Eyledik" şiirini uyarlayarak okudu:

"ekmeği bol eyledik

acıyı bal eyledik

sıratı yol eyledik

geldik bugüne



ekilir ekin geliriz

ezilir un geliriz

bir gider bin geliriz

bizi ezmek kurtuluş mu"

Özgür Özel, Özgür Çelik'in elini tutarak destek açıklaması yaptı. Özel, "İstanbul'un iradesiyle, sizlerin iradesiyle seçilen İl Başkanı'mız burada. Ben onunla, verdiği mücadeleyle, yaptığı görevle, onun yüreğiyle gurur duyuyorum. Özgür Çelik'in arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi onunla gurur duyuyor" dedi.

"O KORKAĞIN PEŞİNDEN DAHA FAZLA YÜRÜMEYİN!"

AKP'li gençlere seslenen Özgür Özel "Yıllarca reisiniz oynadı, kazandı, sevindi" dedi ve şöyle devam etti:

"47 yıl sonra biz kazandık. 23 sonra siz yenilince sizin reisiniz topu aldı, kesmeye çalışıyor. O bir korkak! O topu dedenizin elinden alın. Yener, yeniliriz, demokrasi hepimiz için lazım. Korkakların takımı olmayın. O korkağın peşinden daha fazla yürümeyin!"

"BU ADALET BAKANI GUGUK KUŞUDUR"

Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Savcı Akın Gürlek hakkında dosya hazırlattığını söyledi. Özel, "Bu Adalet Bakanı guguk kuşudur. Günde 2 sefer çıkıp "Yargı bağımsız" deyip içeri kaçmaktadır. Savcıyı sevmediğini biliyoruz, hakkında dosya yaptığını biliyoruz. Ama korkuya teslim olduğunu görüyoruz. Tarihe bir korkak, bir guguk kuşu olarak geçeceksin!" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BİR İFŞA DAHA: CELAL ÇAKMAK'IN ADINI VERDİ

Özgür Özel, Hakimler Savcılar Kurulu'na seslendi ve bir ifşa daha yaptı. Özel, şunları söyledi: "Geçmişte büyükelçiliklerimizi illallah dediği bir adam vardı. Bunlardan birine Akın Gürlek randevuyu verdi. Bu kişinin işi gücü yargı üzerinde etkim var diyerek dolandırıcılık yapmak. Bu kişiyi tuttu Akın Gürlek. Bu kişinin adı Celal Çakmak. Akın Gürlek'e soruyoruz. Bir dolandırıcıdan iftiracı yapan bu zihniyete sesleniyoruz. Bunu yaparken suça karışıyorsunuz, hesap vereceksiniz. Bu çetenin, bu dünyada da öbür dünyaya da elimiz yakasındadır. Hakkımızı helal etmiyoruz."

20.35 | İMAMOĞLU: BEN CHP'LİYİM DİYEN KİMSE BU ONURSUZLUĞA ALET OLAMAZ

Ekrem İmamoğlu mesajında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması konusuna değindi ve "Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum, CHP Kongreleri ve Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki 'ben CHP'liyim' diyen hiçbir siyasetçi bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olamaz" dedi.

“Şunu iyi bilsinler; Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır,” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum; CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki, ‘Ben CHP’liyim’ diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz. Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret; sizin gönlünüzde, aklınızda, ruhunuzda, Türkiye’ye ve demokrasiye olan inancınızda mevcuttur. Yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkacağız."

20.30 | ÖZGÜR ÇELİK'E DESTEK SLOGANLARI ATILDI

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını Özgür Çelik okudu. Çelik, "İstanbul İl Başkanı'mız Özgür Çelik" olarak anons edildi.

Çelik sahneye çıktığında "Özgür Başkan" sloganları atıldı. Özgür Çelik konuşmasına kendisine verilen destek için teşekkür ederek başladı. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.