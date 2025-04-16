Özgür Özel, Fatma Zehra Kınık’ın ölümüne neden olduğu gencin ailesini aradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ailesini aradı.

Özel, Barlasçeki’nin ailesine “Her koşulda, adalet arayışınızda yanınızdayız” dedi.

Dün, Batın Barlasçeki'nin ailesi adına açıklama teyze Kübra Doğan, Fatma Zehra Kınık Demir’in kendilerine tazminat adı altında para ödemeyi teklif ettiğini açıklamıştı.

Teyze Kübra Doğan yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Bugün sizlerle yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Fatma Zehra Kınık’ın avukatı bizim avukatımızı arayarak manevi tazminat ödeyebileceklerini belirterek uzlaşmak istemişler. Buradan kamuoyuna duyuruyorum, biz pazarlık değil adalet istiyoruz. Bizim biricik yavrumuz artık hayatta yok. Ablamın biricik evladıydı ve onlar iki kişilik bir aileydi. Ablam sadece oğlunu değil hayatını da kaybetti bu olayla beraber. Siz vicdansızlar, buna hiçbir şekilde fiyat biçemezsiniz. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz ve tüm kamuoyunun bunu bilmesini istiyoruz. Davamızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Bizim istediğimiz Fatma Zehra Kınık’ın herkes gibi yargılanıp ceza alması. Bu zamana kadar bizim yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu davada bizim yanımızda olmaya devam ederseniz eğer her suçlu gibi Fatma Zehra Kınık da adaletin önünde hesap verebilir. Bizim amacımız sadece bu. Sağlanmayan her adalet başka suçlara zemin hazırlıyor ve artık bu doğal karşılanıyor. Adaletin sağlanması için desteklerini bekliyoruz.”

15 YILA KADAR HAPİSLE YAGILANIYOR

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi. Batın Barlasçeki'nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmadı.

BİR KAZA DAHA YAPTI

Fatma Zehra Kınık Demir'in 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olmasının ardından Kınık ailesinin aracının bir kazaya daha karıştığı ortaya çıkmıştı.

3 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Beykoz’da Kınık ailesine ait olan 34 FKJ 390 plakalı otomobil maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı. Kayıtlara göre araçta yaklaşık 152 bin TL’lik hasar oluşurken otomobili yine Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı iddia edildi.

Görgü tanıkları kazanın ardından Kerem Kınık’ın kaza yerine geldiğini ifade ederken 9 Temmuz 2024’teki 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kaza da yine 34 FKJ 390 plakalı araçla gerçekleşmişti.