Özgür Özel, Fenerbahçe'yi tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Euroleague'de şamhpiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gurur duyduk. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'i yürekten kutluyor, 3'üncü kez gelen bu şampiyonlukta emeği geçen tüm sporcuları, teknik heyeti ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum."

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da büyük başarı elde etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

Son olarak Avrupa Ligi kupasını da müzesine götüren sarı-lacivertliler, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşamış oldu.

AVRUPA'DA 3. KUPA

Fenerbahçe, 7 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Euroleague'de 3. kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertli ekip, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.

2025-2026 sezonunda oynanan Türk finalinde Galatasaray'ı 68-55 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

Geçen sezonun yanı sıra 2021 ve 2016'daki organizasyonları 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, 2015 ve 2012'de de 4. oldu.

MENDEZ'İN 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez, Euroleague'deki 4'üncü şampiyonluğunu yaşadı.

Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla kadın basketbolunun "bir numaralı" organizasyonunda üç kez üst üste (2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021) şampiyon olan Mendez, 2025-2026 sezonunda da Fenerbahçe Opet'i şampiyonluğa taşıyarak 4 kez mutlu sona ulaştı.