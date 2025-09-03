Giriş / Abone Ol
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in üniversite kayıt işlemine eşlik etti

CHP lideri Özgür Özel, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazanan Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek'i üniversite kayıt işlemleri sırasında yalnız bırakmadı.

  • 03.09.2025 11:48
  • Giriş: 03.09.2025 11:48
  • Güncelleme: 03.09.2025 11:53
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt işlemine eşlik etti.

Geçtiğimiz haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmamıştı.

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in babası gibi mimarlık okumak istediğini de açıklamıştı.

