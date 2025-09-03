Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in üniversite kayıt işlemine eşlik etti
CHP lideri Özgür Özel, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazanan Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek'i üniversite kayıt işlemleri sırasında yalnız bırakmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt işlemine eşlik etti.
Geçtiğimiz haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmamıştı.
Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in babası gibi mimarlık okumak istediğini de açıklamıştı.