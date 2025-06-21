Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmadı.
Kaynak: ANKA-İHA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Türkiye'deki 81 il ile Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel,, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i sınav sabahı yalnız bırakmadı.
Nehir Zeyrek’i sınav öncesinde yalnız bırakmayan annesi Nurcan Zeyrek’in yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sabah saatlerinde sınav merkezine geldi.
Özel, sınav öncesinde gençlerle sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdühttps://t.co/uM4g8soOUg pic.twitter.com/6nMEutVasf— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 21, 2025