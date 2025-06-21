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Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmadı.

Güncel
  • 21.06.2025 10:15
  • Giriş: 21.06.2025 10:15
  • Güncelleme: 21.06.2025 11:18
Kaynak: ANKA-İHA
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Türkiye'deki 81 il ile Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i sınav sabahı yalnız bırakmadı.

Nehir Zeyrek’i sınav öncesinde yalnız bırakmayan annesi Nurcan Zeyrek’in yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sabah saatlerinde sınav merkezine geldi.

Özel, sınav öncesinde gençlerle sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.

YKSnin ilk oturumu TYT başladı
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