Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızlarına verdiği sözü tuttu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ikiz kızları Elif ve Zeynep’i okula götürdü.

İkiz kardeşlerin, bir video göndererek kendilerini okula götürmesini istemesi üzerine söz veren Özel, yıl sonu için verdiği sözü tutarak ilkokul 2. sınıf öğrencisi Elif ve Zeynep’i okula bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özel, daha önce de Zeyrek ailesini yalnız bırakmamış, ailenin büyük kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kayıt sürecinde yanında yer almıştı.