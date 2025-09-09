Özgür Özel Financial Times'a konuştu: CHP giderse Türkiye de gider

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times’a verdiği röportajda partisine yönelik baskılardan bahsetti.

Özel, CHP'ye yönelik operasyonların sürmesi halinde geçmiş seçim ve özellikle mühürsüz oy pusulalarının kabul edildiği 2017 referandumunu mahkemeye taşıyabileceklerini söyledi.

"TEK SEÇENEK DİRENMEK"

Özel, röportajında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya benzeri 'tek parti sistemi' kurmaya çalıştığını ve son engelin CHP olduğunu vurguladı. “Hükümet, gelecekteki iktidara darbe düzenliyor. Son seçimi kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan CHP’yi ele geçirmeye çalışıyorlar. Otoriter bir iktidarla karşı karşıyayız ve tek seçenek direnmek. CHP giderse Türkiye de gider” dedi.

"HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRECEK BARIŞÇIL EYLEMLER"

Özel, partinin baskıya nasıl tepki vereceği konusunda başka planları olduğunu da söyledi. CHP lideri, bu planlar arasında Türkiye'de “hayatı durma noktasına getirecek barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri” olduğunu da söyledi. Özel, gerektiğinde “milyonlarca değil, on milyonlarca” insanın meydanlarda toplanabileceğini de belirtti.