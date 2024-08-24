Özgür Özel Fıstık Mitingi'nde konuştu: "Çare iktidara ricada bulunmakta değil, bu iktidarı değiştirmektedir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Fıstık Mitingi'nde yaptığı konuşmada iktidar değişikliği mesajı verdi.

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Özel, "Çare iktidara ricada bulunmakta değil, bu iktidarı değiştirmektedir" diye konuştu.

Özel, partisinin Gaziantep'te düzenlediği 'Fıstık Mitingi'nde konuştu.

CHP Genel Başkanı burada yaptığı konuşmada hem AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de iktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi.

Özel, "17-25 diye bir tane takvim bulmuş, arkadan gösteriyor onu tehdit ediyor. Öbürü kararname çıkarırken öbürünü tehdit ediyor. Dostlar alışverişte görsün birbirlerini yiyorlar. Ama milleti açlığa, yokluğa, sefalete, işsizliğe terk ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bu iktidar çiftçiyi topraktan kopardı" diyen Özel, "Geçen sene dört kilo fıstık satıp bir işçi yövmiyesi ödeniyor. Bu sene on kilo fıstık satılması gerekiyor. Onun için buradayım" şeklinde konuştu.

"VİDANİ BİR TEPKİDİR"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Böylesine bir tarım ülkesinde çiftçilerin çocuklarının da çiftçi olmasını, herkesin toprak sahibi olmayı istemesini beklersiniz.

Bu iktidar çiftçiyi topraktan kopardı. Bugün çiftçilik yapan dört gençten üçü iş bulursam büyükşehre gideirm diyorsa işte sorun buradadır.

Kendiliğinden ürünlerini yere dökenleri görün, bu tepkiyi görün. Bu tepki siyasi değil, insani bir tepkidir, vicdani bir tepkidir.

Hani Tayyip Bey, Devlet Bey her sorunda bir beka sorunu icat ediyorsanız ya siz gelmeden önce kendi kendine yeten bir ülke buğdayı bile ithal ediyorsa, bugün fıstık üreticisi bırakın geçinmeyi hacizle karşı karşıya kalıyorsa bu siyasi değil, vicdani bir tepkidir.

"ONLAR YANDAŞLARIN SESİNİ DUYUYOR"

Çare iktidara ricada bulunmakta değil, bu iktidarı değiştirmektedir.

Buradan iktidara sesleniyorum. Bir avuç aracıyı, bir avuç taciri korumayı bırakın.

Derdi sen çekeceksin, parayı başkası kazanacak. Yok öyle yağma. Yazıklar olsun böyle düzene, yazıklar olsun.

Tarım Bakanı orada burada abuk subuk telefon görüşmeleri yapmayı bırak. Geçen sene dört kilo fıstık satıp bir işçi yövmiyesi ödeniyor. Bu sene on kilo fıstık satılması gerekiyor. Onun için buradayım.

"TMO, FISTIK ALACAK"

Onlar garibanın sesini değil, zenginlerin yandaşların, gününü gün edenlerin sesini duyuyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştiren bir parti değil, çözüm yollarını söyleyen partiyiz. İktidar olduğumuzda Toprak Mahsulleri Ofisi, Gaziantep'te fıstık almak zorundadır. TMO, fıstık alacak. Fıstıkta derhal taban fiyat uygulamasına geçeceğiz.

Artan sıcaklar, fıstıkta verimi düşürüyor. Sulama zaruri hale geldi. Fıstığın sulanması için projelerin başlatılması lazımdır.

Bu bölgede sadece fıstık değil, kırmızı biber çiftçileri de feryat ediyor. Geçen sene Islahiye'de tarlada 130 lira olan biber, bu yıl 60 liraya alıcı bulamıyor. Islahiye yarı fiyatına kırmızı biber satmak zorunda kalıyor. Bu sorunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de kırmızı biber ithalatına izin veren anlayıştır.

"DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN BİRBİRLERİNİ YİYORLAR"

Tayyip Erdoğan, çiftçinin sıkıntısı yok diyor. Gündemi saptırmak istiyor.

Buradan hem Erdoğan'ı hem Bahçeli'yi hem de kendini muhalefetten gören milletin derdini görmeyen sığ siyasi kavgalar isteyenleri uyarıyorum. Sizin sahte gündeminize takılıp Antepli fıstıkçıyı yalnız bırakmayacağım. Benim derdim 12 500 liraya geçinmek zorunda olan emeklidir.

17-25 diye bir tane takvim bulmuş, arkadan gösteriyor onu tehdit ediyor. Öbürü kararname çıkarırken öbürünü tehdit ediyor. Dostlar alışverişte görsün birbirlerini yiyorlar. Ama milleti açlığa, yokluğa, sefalete, işsizliğe terk ediyorlar.

Bundan sonra Tayyip beye ses duyurmaya çalışmak yok. Duymuyor, duymadı, duymayacak. Biz gücümüzü kendimizden, fıstık tarlalarımızdaki alınterimizden, biz gücümüzü fabrikalardan tarlalardan alıyoruz. Hep beraber kazanacağız."