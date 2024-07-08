Özgür Özel, Fransa’daki Sol İttifak’ın seçim zaferini kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’da genel seçimlerde kazanan Sol İttifak’ı “İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum” sözleriyle kutladı.
Fransa’da genel seçimlerin ikinci turu yapıldı. Buna göre, ikinci turu sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı. Macron'un partisi Rönesans ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi üçüncü sırada yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’da genel seçimlerin ikinci turunu birinci sırada bitiren Sol İttifak’ı kutladı. Özel, “İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum” dedi.
Özel, Sol İttifak’ın seçim zaferini X hesabından şu ifadelerle kutladı:
"Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum."
Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 7, 2024