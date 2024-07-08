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Özgür Özel, Fransa’daki Sol İttifak’ın seçim zaferini kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’da genel seçimlerde kazanan Sol İttifak’ı “İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum” sözleriyle kutladı.

Siyaset
  • 08.07.2024 08:59
  • Giriş: 08.07.2024 08:59
  • Güncelleme: 08.07.2024 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Fransa’daki Sol İttifak’ın seçim zaferini kutladı
Fotoğraf: DepoPhotos

Fransa’da genel seçimlerin ikinci turu yapıldı. Buna göre, ikinci turu sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı. Macron'un partisi Rönesans ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi üçüncü sırada yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’da genel seçimlerin ikinci turunu birinci sırada bitiren Sol İttifak’ı kutladı. Özel, “İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Özel, Sol İttifak’ın seçim zaferini X hesabından şu ifadelerle kutladı:

"Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum."

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