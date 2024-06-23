Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arap Alevilerin bayramı olan Gadir-i Hum Bayramı nedeniyle mesaj paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı.
Özel'in paylaştığı bayram mesajı şöyle:
"Ülkemizin bir arada yaşama iradesini güçlendiren Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyor; başta Arap Alevi yurttaşlarımız olmak üzere, bayramın ülkemize barış ve huzur getirmesini, coğrafyamızdaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."
Ülkemizin bir arada yaşama iradesini güçlendiren Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyor; başta Arap Alevi yurttaşlarımız olmak üzere, bayramın ülkemize barış ve huzur getirmesini, coğrafyamızdaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/PCE6bdH0re— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 23, 2024