Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arap Alevilerin bayramı olan Gadir-i Hum Bayramı nedeniyle mesaj paylaştı.

Güncel
  • 23.06.2024 14:57
  • Giriş: 23.06.2024 14:57
  • Güncelleme: 23.06.2024 15:02
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı.

Özel'in paylaştığı bayram mesajı şöyle:

"Ülkemizin bir arada yaşama iradesini güçlendiren Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyor; başta Arap Alevi yurttaşlarımız olmak üzere, bayramın ülkemize barış ve huzur getirmesini, coğrafyamızdaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."

BirGün'e Abone Ol